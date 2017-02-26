Bursaspor-Karşıyaka: 1-3

Cemal EKENTOK / BURSA, ()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Bilal Çağlar (xx), Erhan Alparslan (xx)

BURSASPOR: Dilara (xx), Bahar (xx), Elena (xxx), Melis Ece (xx), Selin Doğan (xx) (Müge- Meyra libero, İrem, Emel, Dilek)

KARŞIYAKA: K.İpek (xx), Simay (xxx), Ezgi (xx), Ayça (xx),Yasemin (xx), Begüm (xxx) (Melis-Ayça libero, Ezgi, Elif Öner, Sabır Ece , Elif Günsür)

SETLER: 23-25, 25-15, 23-25, 16-25

SÜRE: 104 Dakika (27, 24, 23, 30)

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu’nda ilk dört içerisinde yer almak isteyen Bursaspor ile Karşıyaka'ya 3-1 mağlup oldu. Cengiz Göllü salonunda Yaklaşık 2 bin sporseverin izlediği mücadele baştan sona büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu.

Maça iyi konsantre olan Karşıyaka, Simay’ın etkili smaçlarıyla ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sete müthiş başlayan Bursaspor, hücumdaki etkili oyunuyla seti 25-15 kazandı. Üçüncü setin son bölümünde Karşıyaka az hata yapınca seti 25-23 kazandı. Bursaspor dördüncü sette, tamamen oyundan koptu ve seti 16-25, karşılaşmayı ise 3-1 kaybetti.



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