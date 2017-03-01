Bursaspor kaptanı Batalla: "Maradono-Messi tercihi zor"

BURSASPOR’UN Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, mili takımlarda o ülkenin kendi vatandaşlarının oynaması gerektiğini belirtti, "Maradono ve Messi arasında tercih yapmak zor" dedi.Bursaspyor'un kaptanı Batalla, Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Fuarı’nda Yardımcı Doçent Doktor Memet Zincirkıran’ın konuğu oldu. Prof.Dr.Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yaklaşık 700 öğrencinin alkış ve tezahüratlarla karşılanan Batalla, futbola başladığı ilk kulüpten bugüne gelişinin hikayesini anlattı. Batalla, aynı zamanda 'Beşinci Şampiyon Bursaspor' kitabının yazarı da olan Memet Zincirkıran’ın moderatörlüğündeki söyleşide Batalla, "Kolombiya’da mutluydum. Türkiye’den teklif gelince, her Güney Amerikalı futbolcu gibi Avrupa’ya zıplama yapabilmek için tercih ettim. Gerçekten de öyle oldu" diye konuştu."TÜRKİYE LİGİ MADDİ AÇIDAN GÜÇLÜ"Türkiye Ligi’nin maddi açıdan güçlü bir lig olduğuna dikkat çeken Batalla, kulüplerin alt yapılara yönelmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Her futbolcunun profesyonel olurken, amatör kalabilmesinin çok önemli olduğuna dikkatİ çeken Batalla, şöyle devam etti:"Kariyerimde hangi kulüp seni mutlu ederdi, derseniz, alt yapıdan ilk kulübüme gidebilirsem çok büyük mutluluk hissedeceğim. Tuttuğunuz takımda oynuyorsanız yenildiğinizde içiniz acır, kazanınca mutlu olursunuz. Geriye baktığımda beni en çok mutlu eden olaylar birisi, kulüp ile isminin özdeşleşmesidir. Ben bunların hepsini Bursaspor’da yaşadım. Ben Bursaspor’a aidiyet duyuyorum. Hep bunu hissediyorum. O nedenle de Çin’den dönüşümde Bursaspor’u tercih ettim. Bursa’da en çok eski şehiri gezmekten hoşlanıyorum.""TERCİH ETMEK ZORDU"Batalla, öğrencilerin bir sorusu üzerine, "Maradono ve Messi arasında tercih yapmak zor. Geldiğim jenerasyonda herkes Diego Maradona hayaliyle oynardı. Aşkla bağlı iken Messi’nin çıkmasını istemiyorduk. Ancak Messi çıktı. Arjatinli olmasında dolayı ülke olarak şanslıyız" dedi.Bir öğrencinin, "Türk Milli Takı’nda oynamak istermiydin" sorusuna ise Batalla, şu cevabı verdi:"Açıkça söylemem gerekirse şimdi teknik direktör ve antrenör olarak kendimi hayal edemiyorum ve düşünmüyorum. Mutlaka futbolla ilgili işler yapacağım. Başka bildiğim bir şey yok. Milli takım sorunuza gelince, açıkçası ben şunun taraftarı oldum. Milli takımda oynayacak ismin o ülkenin kendi vatandaşları oynamalı. Bir kereliğine Arjantin U 17 takımında oynadım. İnsan üstü bir duygu. Türk milli takımda oynamak için gerçek fırsatım olmadı. Olsaydı da Türkiye’de doğmuş bir insandan bu hakkı almak istemezdim.""ŞAMPİYONLUK YILI İÇİN ÇOK HİKAYE YAZILIR"Batalla, şampiyonluk sezonunun sorulması üzerine şöyle dedi:"Harika hikayeler barındıran olaylar yaşadık. Fenerbahçe maçı diyebilirim. Geriye baktığınızda Beşiktaş maçı diyebilirim. Hepimizin kafasındaki hayali domlu tribünler karşı oynamaktı. Daum konusunda ise şunu derim; aynı görüşte olmayan biriyle çalışabilirim. Bütün işler de böyledir. Fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Belki de bazı kararları hoşunuza gitmiyor, olabilir. Ama bu fikir ayrılıkları kişisel seviyeye ulaştığında, probleme dönüştüğünde ise (yapamayacağım) deyip, gidiyorsunuz.""TOPLAM KALİTEMİZ YUKARIYA OYNAMAYA YETMEZ"Batalla, "Takımdaki düşüşün sebebi ne" sorusuna ise şu cevabı verdiY:"Açıkçası bu çok sık yaşanır. Olanın ve görünenin dışındaki sorunlar aranır. Açıkça söyleyebilirim, toplam kalitemiz yukarılara oynamak için yeterli değil. Açıkçası kaptan olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim, takımda yapabileceğinden daha azını veren insan yok. Haziran geldiğinde herkes şapkasını önüne koyup düşünecek ve hamleler yapılacaktır. Başka sorunumuz yok.""FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’A ÖZEL HAZIRLANMIYORUM"Fenerbahçe ve Beşiktaş’a attığı gollerin eşit olabileceğini belirten Batalla, "Açıkçası özel çalışma ve hazırlık yapmıyorum. Bazı takımlar var. Stat atmosferleri güzel oluyor. Bu da futbolcu için artırır. Daha fazlasını yaparsınız. İnanın özel çaba yok" dedi. "Birlikte oynadığın ve hala oynamak istediğin futbolcu kimdi" sorusa da cevap veren Batalla, bu konuda şunları söyledi:"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"İvan Ergiç mutlaka benimle olurdu. O dönem çok kaliteli kadromuz vardı. O sezon biz Fenerbahçe'yle 4 maç oynadık, 2 kere yendik 2 kere yenildik. Beşiktaş’ı 2 defa yendik. Bunları kalitesiz takımlar yapamazlar. Şampiyonluk sezonunda çok kötü maçlar da oynadık. Mesela Antayaspor maçı gibi. O anlarda taraftar desteğiyle, tempomuz artıyor ve maçları kazanıyorduk."Batalla, Türkiye’de kendisini en çok zorlayan isimlerin Galatasaraylı Felipe Melo ile Fenerbahçeli Baroni olduğunu açıklarken son olarak şunları söyledi:"İdol gözüyle bakıyorsunuz. Yarın bir çocuğum olursa benim olduğum yerde değil, sizin olduğunuz yerde oynamasını isterim."

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