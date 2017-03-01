Bursaspor kaptanı Batalla: "Başladığım yere dönmek beni mutlu eder"

"Şampiyonluk yılı için çok hikaye yazılır"

"Taraftar desteği çok önemli"

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Fuarı'nda, Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Zincirkıran'ın konuğu oldu.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yaklaşık 700 öğrencinin ayakta alkışları ve tezahüratlarla karşılanan Batalla, futbola başladığı ilk kulüpten bugüne gelişinin hikayesini aynı zamanda Beşinci Şampiyon Bursaspor kitabının yazarı olan yardımcı Doçent Doktor Mehmet Zincirkıran'ın moderatörlüğündeki söyleşiye katıldı.

Futbol kariyerine başladığı kulüpten bugüne kadar gelişinin anlatan Batalla, bir soru üzerine, "Kolombiya'da mutluydum. Türkiye'den teklif gelince, her Güney Amerikalı futbolcu gibi Avrupa'ya zıplama yapabilmek için tercih ettim. Gerçekten de öyle oldu" dedi.

Türkiye Ligi'nin maddi açıdan güçlü bir lig olduğuna dikkat çeken Batalla, yol iki yılda kulüplerin alt yapılara yönelmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

İLK KULÜBÜME DÖNMEK İSTERDİM

Her futbolcunun profesyonel olurken, amatör kalabilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Batalla, "Kariyerimde hangi kulüp seni mutlu ederdi derseniz, alt yapıdan ilk kulübüme gidebilirsem çok büyük mutluluk hissedeceğim. Tuttuğunuz takımda oynuyorsanız yenildiğinizde içiniz acır, kazanınca mutlu olursunuz" diyerek ,yöneltilen sorulara şu cevapları verdi:

KULÜPLE İSMİNİZİN ÖZLEŞMESİ ÖNEMLİ

"Geriye baktığımda beni en çok mutlu eden olaylar birisi kulüp ile isminin özdeşleşmesidir. Ben bunların hepsini Bursaspor'da yaşadım. Ben Bursaspor'a aidiyet duyuyorum. Hep bunu hissediyorum. O nedenle de Çin'den dönüşümde Bursaspor'u tercih ettim. Bursa'da en çok eski şehri gezmekten hoşlanıyorum."

TERCİH ETMEK ZORDU

"Maradona ve Messi arasında tercih yapmak zor. Geldiğim jenerasyonda herkes Diego Maradona hayaliyle oynardı. Aşkla bağlı iken Messi'nin çıkmasını istemiyorduk. Ancak Messi çıktı. Arjantinli olmasında dolayı ülke olarak şanslıyız."

MİLLİ TAKIMDA O ÜLKEDE DOĞAN OYNAMALI

Bir öğrencinin, antrenörlük ve Türkiye Milli Takım'ında oynamak ister miydin? Sorusuna ise Batalla, "Açıkça söylemem gerekirse şimdi teknik direktör ve antrenör olarak kendimi hayal edemiyorum ve düşünmüyorum. Mutlaka futbolla ilgili işler yapacağım. Başka bildiğim bir şey yok. Milli takım sorunuza gelince, açıkçası ben şunun taraftarı oldum. Milli takımda oynayacak ismin o ülkenin kendi vatandaşları oynamalı. Bir kereliğine Arjantin U 17 takımında oynadım. İnsan üstü bir duygu. Türk milli takımda oynamak için gerçek fırsatım olmadı. Olsaydı da Türkiye'de doğmuş bir insandan bu hakkı almak istemezdim" diye cevapladı.

ŞAMPİYONLUK YILI İÇİN ÇOK HİKAYE YAZILIR

Şampiyonluk sezonun nasıldı sorusuna ise Batalla, "Harika hikayeler barındıran olaylar yaşadık. Fenerbahçe maçı diyebilirim. Geriye baktığınızda Beşiktaş maçı diyebilirim. Hepimizin kafasındaki hayali dolu tribünler karşı oynamaktı. Daum konusunda ise şunu derim; aynı görüşte olmayan biriyle çalışabilirim. Bütün işler de böyledir. Fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Belki de Mehmet hocanın bazı kararları hoşunuza gitmiyor olabilir. Ama bu fikir ayrılıkları kişisel seviyeye ulaştığında, probleme dönüştüğünde ise 'yapamayacağım deyip' gidiyorsunuz" dedi.

TOPLAM KALİTEMİZ YUKARIYA OYNAMAYA YETMEZ

'Takımdaki düşüşün sebebi ne?' sorusuna ise Batalla, "Açıkçası bu çok sık yaşanır. Olanın ve görünenin dışındaki sorunlar aranır. Açıkça söyleyebilirim toplam kalitemiz yukarılara oynamak için yeterli değil. Açıkçası kaptan olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim, takımda yapabileceğinden daha azını veren insan yok. Haziran geldiğinde herkes şapkasını önüne koyup düşünecek ve hamleler yapılacaktır. Başka sorunumuz yok" yanıtını verdi.

FENER'E ÖZEL HAZIRLANMIYORUM

"Sanırım Fenerbahçe ve Beşiktaş'a attığım goller galiba eşit. Yani açıkçası özel çalışma ve hazırlık yapmıyorum. Bazı takımlar var. Stat atmosferleri güzel oluyor. Bu da futbolcu için artırır. Daha fazlasını yaparsınız. İnanın özel çaba yoktur."

TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Birlikte oynadığın ve hala oynamak istediğin futbolcu kimdi ve bu sezon kadro kalitemiz nasıl sorusuna ise Batalla, "İvan Ergiç mutlaka benimle olurdu. O dönem çok kaliteli kadromuz vardı. O sezon biz Fenerle 4 maç oynadık 2 yendik 2 yenildik. Beşiktaş'ı 2 kez yendik. Bunları kalitesiz takımlar yapamazlar. Şampiyonluk sezonunda çok kötü maçlarda oynadık. Mesela Antalya maçı gibi. O anlarda taraftar desteğiyle, tempomuz artıyor ve maçları kazanıyorduk" diye cevapladı.

Türkiye'de onu en çok zorlayan isimlerin sorulması üzerine Batalla, Felipe Melo ile Baroni isimlerini verdi. Batalla, "Beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Çok güzel vakit geçirdim. Açıkçası burada utanç duydum. İdol gözüyle bakıyorsunuz. Yarın bir çocuğum olursa benim olduğum yerde değil, sizin olduğunuz yerde oynamasını isterim" deyince salonda uzun süre alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Söyleşiden görüntüler

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HABER - KAMERA: CEMAL EKENTOK - MEHMET İNAN / BURSA ()