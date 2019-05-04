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Bursaspor kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Yenişehir Havalimanı'na geldi

YENİŞEHİR Havalimanı'na gelen Bursaspor kafilesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yeşil beyazlı oyuncuların üzgün oldukları görüldü. Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi...

Bursaspor kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Yenişehir Havalimanı'na geldi
YENİŞEHİR Havalimanı'na gelen Bursaspor kafilesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yeşil beyazlı oyuncuların üzgün oldukları görüldü.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, ateş hattından kurtulamadı. Yeşil beyazlılar takımlarına Erzurum'da yoğun tepki gösterirken, Bursaspor kafilesi havayoluyla Yenişehir Havalimanı'na geldi. Yeşil beyazlı kafile için emniyet ekipleri ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda polis ve jandarma ekipleri havalimanı çıkışlarını kontrol altına alırken, taraftarların iç hatlar terminali çıkışına gelmesine izin verilmedi. Yeşil beyazlı kafile daha sonra takım otobüsü yerine sivil bir otobüsle tesislere doğru yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Oyunculardan detaylar
-Takımın havalimanından çıkışı

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