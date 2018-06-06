Bursaspor kadroda istikrarı yakalayamadı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Son 3 sezon içerisinde Spor Toto Süper Lig'de 56 oyuncuya şans veren Bursaspor'da söz konusu dönemlerde istikrarlı bir şekilde forma giyen yalnızca 5 oyuncu var. Yeşil beyazlılar yeni sezonda istikrara yönelecek.

Bursaspor, transfere hızlı bir giriş yaparak 18 yaşındaki Makedon oyuncu Jani Atanasov ile anlaştı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporuna göre 4-5 yabancı oyuncu transferi daha yapacak olan yeşil beyazlılar, son yıllarda ise kadroda istikrarı yakalayamadı. Son 3 sezondur Süper Lig'de şans bulan oyunculara bakıldığında 56 futbolcunun sahada yer aldığı görülürken bunlardan yalnızca 9 oyuncu söz konusu 3 sezonda da Bursaspor formasını terletti. Bu isimler ise Harun Tekin, Pablo Martin Batalla, Aziz Behich, Ricardo Faty, Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Kubilay Kanatsızkuş ve Furkan Soyalp oldu.

Ancak Deniz Yılmaz geçtiğimiz sezonun içerisinde, Pablo Martin Batalla da sezon sonunda takımdan ayrılırken, Ricardo Faty ve Cristobal Jorquera da yeni sezonda yeşil beyazlı ekibin kadrosunda yer alamayacak. Böylelikle yeni sezona başlarken Bursaspor'un kadrosunda son 3 sezondur ligde istikrarlı bir şekilde forma giyen yalnızca 5 oyuncu kalacak.

Teknik direktör Samet Aybaba da geldiği günden itibaren açıklamalarında istikrara vurgu yaparken, 3 yıllık kontrat süresi boyunca değerlendirebileceği bir takım oluşturmak istiyor. Özellikle yerlilere büyük önem veren Aybaba, transfer stratejisini de belirlerken ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

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