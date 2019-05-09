Bursaspor kader maçında Antalyaspor'a konuk olacak

Gürkan DURAL/BURSA,()

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Bursaspor, 32’nci haftanın açılış maçında Antalyaspor’a konuk olacak. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile birlikte ateş hattına gerileyen ve haftaya 30 puanla 17’nci sırada giren yeşil beyazlılar, hafta başından itibaren çalışmalarını Antalya’da sürdürürken maçta galibiyeti hedefliyor.

Puan kaybına tahammülü olmayan Bursa temsilcisi karşısında Antalyaspor ise haftaya 42 puanla 7’nci sırada giriyor. Antalya Stadyumu’nda yarın oynanacak olan ve saat 20.30’da başlayacak bu kritik randevuda ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Süleyman Abay.

BURSASPOR ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar Süper Lig, 1’inci Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 52 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde ise Bursaspor rakibine üstünlük kurdu. Yeşil beyazlı ekip, 23 maçı kazanırken; Antalyaspor ise 16 kez galip geldi. 13 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı beyazlılar, 2-0 kazanmıştı.

DÜŞÜŞ ANTALYASPOR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI

Bursaspor, özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekerken 17 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Yeşil beyazlı ekibin bu süreci ise yine bir Antalyaspor maçıyla başladı. İlk yarıda sahasında rakibine kaybeden Bursa temsilcisi, o günden bu yana ligde bir kez kazanırken; geride kalan maçlarda 8’er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor ayrıca ligde 7 maçtır da kazanamıyor.

3 MAÇTIR ANTALYA'DAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Bugüne kadar Antalya deplasmanında 26 kez boy gösteren Bursaspor, 9 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Buradaki son galibiyetini 2013/14 sezonunda 2-1’lik skor ile alan yeşil beyazlı ekip, 3 maçtır da Antalya deplasmanından eli boş dönüyor. Ayrıca Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 7 maçında 5 kez mağlup olurken; aynı sayıda mağlubiyeti bundan önce rakibiyle karşılaştığı 27 maçta almıştı.

BURSASPOR'DA 3 EKSİK, 8 OYUNCU KART SINIRINDA

Bursaspor’da sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra pek çok oyuncu da kart sınırında yer alıyor. Barış Yardımcı ve Tunay Torun sakatlığı, Yusuf Erdoğan ise kart cezası nedeniyle bu zorlu randevuda forma giyemeyecek. Şans bulmaları halinde ise 8 oyuncudan Aytaç Kara, Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Umut Meraş ve Ramazan Keskin kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular sarı kart dahi görmeleri halinde Göztepe’ye karşı oynayamayacak.

MORALLER BOZUK

Yeşil beyazlı ekip haciz skandalıyla çalkantılı günler geçirirken, takım otobüsü eski oyuncuları Furkan Özçal’ın avukatları aracılığıyla haczedildi. Camia bu duruma oldukça tepki gösterirken, futbolcular ise bu kriz anlarında maça konsantre olmaya çalışıyor. Bursaspor taraftarının kendilerine ayrılan deplasman tribününü yine dolduracağı öğrenilirken, yeşil beyazlı ekibin en büyük amacı bu maçı kazanarak Göztepe ile kader maçına hazırlanmak olacak.

TAKIMIN GOLCÜLERİ

Her iki takımın da bu maçta golcülerine büyük görevler düşecek. Bursaspor’da forvetlerin formsuzluğu üzerine gol yükünü sırtlayan Aytaç Kara 6 kez fileleri havalandırırken takımının da en golcü ismi konumunda. Forvetler Umut Nayir ve Diafra Sakho’nun toplam gol sayısı ise yalnızca 6. Buna karşın Antalyaspor’un en golcü ismi Souleymane Doukara 10 kez rakip ağları sarsarken; Mevlüt Erdinç’in de 9 golü bulunuyor.

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