türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...
ABD'den Türkiye'ye: Afrin'e operasyon yapmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin'e operasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 

Bursaspor, İsmail Konuk ile yolları ayırdı

Gürkan DURAL / BURSA,() Bursaspor, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Konuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli savunmacıya pozitif tutumu için teşekkür etti. Transfer çalışmalarını...

Bursaspor, İsmail Konuk ile yolları ayırdı

Gürkan DURAL / BURSA,()

Bursaspor, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Konuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli savunmacıya pozitif tutumu için teşekkür etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, diğer yandan takımdan gönderilecek oyuncularla da yollarını ayırıyor. Teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda takımdan son ayrılan isim İsmail Konuk oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada İsmail Konuk ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Bursaspor Kulübü aynı zamanda açıklamasında "Kulübümüzde forma giydiği dönem ve ayrılırken her türlü kolaylığı sağlayarak pozitif bir tutum sergileyen Konuk’a teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
SÜPER LİG'DE BU SEZON SÜRE ALAMADI
30 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezonun başında Akhisar Belediyespor'dan Bursaspor'a transfer olurken, söz konusu dönem boyunca 32 maçta yeşil-beyazlı formayı girdi. 2 gol kaydeden İsmail Konuk bu sezon ise formaya hasret kalırken, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma şansı bulabildi, ligde ise hiç süre alamadı. İsmail Konuk'un Çaykur Rizespor ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Bursaspor, daha önce de Furkan Özçal ve Deniz Yılmaz ile yollarını ayırmıştı. Aynı zamanda Merter Yüce ile de yolların kısa sürede ayrılması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314