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Bursaspor ilk haftada bin 281 kombine sattı

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR, öncelikli olarak satışa çıkardığı kombinelerde ilk hafta bin 281 kombine satışına ulaştı. Bursaspor'da 2 Temmuz itibarıyla öncelikli satışına başlanan 2018-2019 sezonu kombinelerinde ilk gün ve...

Bursaspor ilk haftada bin 281 kombine sattı

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR, öncelikli olarak satışa çıkardığı kombinelerde ilk hafta bin 281 kombine satışına ulaştı.
Bursaspor'da 2 Temmuz itibarıyla öncelikli satışına başlanan 2018-2019 sezonu kombinelerinde ilk gün ve ilk hafta satış rakamları açıklandı. Öncelikli satışta ilk gün 159 kombinenin satışı yükselirken, 2-8 Temmuz arasındaki dönem içerisinde ilk hafta sonunda ise kombine satış rakamı bin 281'e yükseldi. En yüksek kombine satışı Doğu Üst Tribünü'nde gerçekleşirken burada 385 kişi kombine aldı. Ayrıca Doğu Alt Tribün'de 278, TOFAŞ Tribünü'nünde 203, Güney Kale Arkası'nda 180, Batı Alt Tribünü'nde 130, Goldsit 1963 Tribünü'nde 54, VIP 1. Balkon'da 40 ve VIP 2. Balkon'da ise 11 kombine satışı gerçekleştirildi.
Öncelikli satışlar 15 Temmuz’a kadar devam edecek olup, genel satışlar 17 Temmuz Salı günü saat 10:00 itibariyle başlayacak.

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