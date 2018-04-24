Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

Bursaspor için sezonun en kritik maçı

Gürkan DURAL/BURSA,() - SÜPER Lig'de zor günler geçirmesine karşın Kardemir Karabükspor'a karşı elde ettiği farklı galibiyetle birlikte moral bulan Bursaspor'da gözler Atiker Konyaspor maçına çevrildi. 2 günlük iznin ardından bugün...

Bursaspor için sezonun en kritik maçı

Gürkan DURAL/BURSA,() - SÜPER Lig'de zor günler geçirmesine karşın Kardemir Karabükspor'a karşı elde ettiği farklı galibiyetle birlikte moral bulan Bursaspor'da gözler Atiker Konyaspor maçına çevrildi. 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde bu maçın hazırlıklarına başlayacak olan Timsah'ta tek düşünceyi ise galibiyet oluşturuyor. Camia nezdinde sezonun maçı olarak görülen Atiker Konyaspor mücadelesinde alınacak 3 puan, Bursaspor'un son 3 haftaya nispeten daha rahat girmesini sağlayacak.

SON 3 HAFTA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Ligde geride kalan 30 haftada Bursaspor, 36 puan ile 11'inci sırada yer alırken küme düşme hattı ile arasında 4 puan fark bulunuyor. Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor ise 32 puan toplarken, Konya temsilcisi averajla 14'üncü sırada yer alıyor. Özellikle 30 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan bu maçın ardından ligin son 3 haftasında zorlu mücadelelere çıkacak olan Bursaspor, önce Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak ardından Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak ve sezonun son maçında ise deplasmanda Gençlerbirliği karşısına çıkacak.

15 HAFTA SONRA YENİDEN BAŞARMAK İSTİYOR

Bu sezon istikrarsız grafiğiyle dikkat çeken ve ligde üst üste 3 maç kazanamayan Bursaspor, 15 haftalık aranın ardından üst üste ikinci maçını kazanmak istiyor. Daha önce ligde 2 kez üst üste 2 maçından da galibiyetle ayrılan Timsah, son olarak 13'üncü haftadaki Kardemir Karabükspor ve 14'üncü haftadaki Atiker Konyaspor maçlarından üst üste kazanarak ayrılmıştı. Bursaspor, ilk yarıda olduğu gibi yine Konya temsilcisini yenerek aynı başarıyı sergilemek ve rakibini puan durumunda kendisinden uzak tutmak istiyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314