Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 1-0 yendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Afyonkarahisar'da hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altay'ı 1-0 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor ve Altay, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Maçı Sarper Barış Şaka yönetirken yardımcı hakemliklerini Gökhan Balcın, Ali Can Alp, Gökçen Öztürk yaptı. Bursaspor sahaya Harun Tekin, Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Yardımcı, Titi, Onur Atasayar, Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Stancu ve Kubilay Kanatsızkuş 11'iyle çıktı. Altay ise Egemen, Yasin, Serkan Palaz, İbrahim Öztürk, İvan İvanov, Metin Yüksel, Ferhat, Adnan Aganovic, İhsan Furkan Deniz, Kappel, Marcı Paxiao 11'iyle mücadele etti. Karşılaşmaya Altay başladı. Her iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda Bursaspor'da Harun'un yerine Okan Kocuk, Furkan'ın yerine Alper Ademoğlu, Kubilay'ın yerine Ozan Can Kökçü oyuna dahil oldu. Altay'da ise İvan İvanov'un yerine Gencer Cansev, Ferhat Çulcuoğlu'nun yerine Atakan Çankaya, İhsan Furkan'ın yerine Hüsamettin Yener, Marcı Paxiao yerine Murat Uluç ikinci yarıya başlayan isimler oldu. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Bursaspor 49'uncu dakikada Stancu ile 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

