Bursaspor Hamzaoğlu’nun istifasını kabul etmedi

BURSASPOR Yönetimi, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra sözlü olarak açıkladığı istifasını kabul etmedi, sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verdi.

Ali Ay başkanlığındaki Bursaspor yönetimi, bugün Özlüce Tesisleri'nde bu konuyu ele aldı. Kulübün internet sitesinde Hamza Hamzaoğlu’nun sözlü istifasının değerlendirildiği belirtilen açıklama şöyle:

"Başta hoca ve oyuncu seçimi olmak üzere hemen her konuda, bazı kesimlerin kulübü yönetme hevesinde olmaları karşısında, kimseye bu fırsatı tanımayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu istifasını sözlü olarak vermiş olmasına karşın kabul etmiyor ve sezon sonunu kendisiyle birlikte getirmek hususunda son derece kararlı olduğumuzu camiamızla paylaşıyoruz. Başakşehir maçında başlayan ve son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ortaya çıkan tepkilere karşılık, 3 milyonluk şehrimizin büyük bir bölümü tarafından istikrara dönük taleplerin giderek artması, bu konudaki kararlılığımıza güç katmaktadır. Büyük Bursaspor taraftarının başka hesaplar peşinde olanlara hakettikleri cevabı vermeleri ve çatlak sesleri susturmaları Bursasporluluk sorumluluğunun gereğidir. Kurtuluş mücadelemizde bizi içimizden vurmaya çalışanlarla, kulübün değil, kendi hırs, ego ve menfaatlerinin peşinden koşanlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."