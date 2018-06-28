Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...
PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.36 ve sterlin de 6.07 lirada
Dolar 4.64, euro 5.36 ve...
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada

Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

BURSA,() Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Bursaspor'da günün ilk antrenmanı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşti. Yardımcı...

Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

BURSA,()

Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Bursaspor'da günün ilk antrenmanı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşti. Yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra dar alanda 4 minyatür kale ile pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise tempolu koşular yapıldı.
Sağlık kontrollerinde bulunan teknik direktör Samet Aybaba, futbolcular Harun Tekin, Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Bogdan Stancu ve John Bostock antrenmanda yer almadı.
Yeşil beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Antrenmandan detay görüntüler (Arşiv)

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325