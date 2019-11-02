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Bursaspor gözünü kupaya çevirdi

Gürkan DURAL/BURSA,() - Ziraat Türkiye Kupası’nda Bayburt İl Özel İdare Spor ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor, tur biletini alarak yoluna devam etmek istiyor. Bu mücadele öncesinde teknik direktör Koşukavak'ın rotasyona gitmesi bekleniyor. TFF...

SPOR 30.10.2019, 10:46
Bursaspor gözünü kupaya çevirdi

Gürkan DURAL/BURSA,() - Ziraat Türkiye Kupası’nda Bayburt İl Özel İdare Spor ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor, tur biletini alarak yoluna devam etmek istiyor. Bu mücadele öncesinde teknik direktör Koşukavak'ın rotasyona gitmesi bekleniyor.
TFF 1’inci Lig’de aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Bursaspor, gözünü kupaya çevirdi. Bursa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşmasında deplasmanda TFF 2’nci Lig ekibi Bayburt İl Özel İdare Spor ile karşı karşıya gelecek. Bayburt Genç Osman Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak olan bu mücadelede Malatya Bölgesi Klasman Hakemi Batuhan Gültek düdük çalacak. Gültek’in yardımcılıklarını Emin Yıldırım ve Çetin Öncel yapacak.
Kupaya 3’üncü Tur’dan dahil olan Bursaspor, 3’üncü Lig ekibi Muğlaspor ile deplasmanda karşılaşırken, mücadeleyi 3-1 kazanarak tur atladı. Bayburt temsilcisi de 3’üncü Tur’dan kupaya dahil olurken; deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u penaltılara giden maçta yenerek tur vizesi aldı. Bursaspor, TFF 1’inci Lig’de 15 puanla 7’nci sırada yer alırken; Bayburt ekibi de kendi liginde 17 puanla 8’inci basamakta bulunuyor.
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç öncesi yaptığı açıklamada Bayburt ekibine karşı rotasyona gideceğinin sinyallerini verdi. Maçta kadroda şans bulmakta zorlanan isimlere yer verecek olan deneyimli çalıştırıcı, U19 Takımı’ndan da kadroya takviyeler yaptı. Özellikle daha sonra ligde oynanacak olan Balıkesirspor maçını da düşünen Koşukavak, deneyimli oyuncularını ise maçın gidişatına göre kullanacak.
Daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda elde ettiği başarılarla öne çıkan Bursaspor, bu kulvarda eski günlerini arıyor. Geçen sezon kupaya 4’üncü Tur’da veda eden yeşil-beyazlılar, bir önceki sezon da kupada son 16 Turu’nda elendi. 2016/17 sezonunda da grubundan çıkamayan Bursaspor, 2015/16 sezonunda da kupaya yine son 16 Turu’nda veda etti. Bursa temsilcisi son 4 sezon öncesinde ise; 2014/15 ile 2011/12 sezonunda final oynamıştı. Bursaspor tarihinde de ilk ve tek kupa şampiyonluğunu 1985/86 sezonunda yaşadı.

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