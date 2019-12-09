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Bursaspor - Giresunspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'de oynanan Bursaspor - Giresunspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi. Oyuna konsantrasyon eksikliği ile başladıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Sonrasında...

SPOR 08.12.2019, 19:46
Bursaspor - Giresunspor maçının ardından
TFF 1'inci Lig'de oynanan Bursaspor - Giresunspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.
Oyuna konsantrasyon eksikliği ile başladıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Sonrasında çok erken bir gol yedik, rakip zaten kontra atak oyununa planlamış kendini. İlk yarı pozisyonlarımız var, devreye 2-1 girsek farklı olabilirdi. İkinci yarı başlar başlamaz bireysel hata sonucu şok bir gol oldu. 3-0’dan dönmek kolay olmuyor. Oyunun son bölümünde maç 3-3 de bitebilirdi, 4-3 de ama kabullenmeyen bir takım var. Mağlup olduk ama yenilmedik. Bursaspor şampiyon olacak” dedi.
Futbolun hatalar oyunu olduğunu ancak bugün kendilerinin çok fazla hata yaptığını ve bunların golle sonuçlandığını söyleyen Koşukavak, “Biz fazlasıyla merkezde çok top kaybettik. Rakipler, ‘Siz Bursaspor’sunuz 1 puan bile önemli’ diyor böyle bir oyun planıyla oynuyorlar. Zaman zaman savunma yapar kazanırsınız, futbolun değişkenlikleri bunlar. Biz buna çözüm bulmak zorundayız” diye konuştu.
Hakemler konusuna da değinen deneyimli teknik adam, “Canı yandı mı konuşmak zorunda kalıyor insan. Hakemlerin oyun yönetme tarzı vardır. 18 içerisindeki hareketlere hassasanız, elle temas var, Özer’e yapılan hareket var. Bir tarzınız varsa aynı standartı bekliyorsunuz. Hakem çok kötü maçı yönetti, standartı yoktu. 20’nci dakikada kaleci zaman çalmaya başladı. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verdi, oyun kontrolünden çıkıyor böyle olunca. Sen buna penaltı çalabiliyorsan, buradakine de çalacaksın” ifadelerini kullandı.
Onur Atasayar ve Iasmin Latovlevici’nin geçen seneden beridir oynadığını ve bu bölgede üçüncü bir oyuncusu olmadığını söyleyen Koşukavak, “Hiçbir oyuncu hata yapmak istemez. Oyuncularımız çok üzgündü, kolay bir şey değil, kolay bir psikoloji değil. Onlar da farkında, 3 golü izlediğimiz zaman herhalde 3 golü de biz attık. İlk gol eşleşme hatası, ikinci gol penaltı, üçüncü gol pas hatası. Ancak son 20 dakika takımın gösterdiği reaksiyon beni mutlu etti” dedi.
Taraftarın tepkilerine yönelik ise Koşuavak, “Taraftar her zaman kazanmak ister çok normal. 6 haftadır kaybetmiyoruz, onlar da medeni şekilde tepkilerini dile getiriyor, dünyanın her yerinde böyle tepkiler var. Biz de kazanmak istiyoruz ama futbol böyle bir oyun. Futbol hayattır, tatlıyı bilmek için acıyı bilmeniz gerekir. Hepsinden özür dilerim. Reaksiyon gösterdik ama olmadı. Böyle mağlubiyetler yaşanıyor. Ben Bursaspor’un teknik direktörüyüm, Bursasporlu oyuncular da Bursaspor formasını giyiyor, mağlup olabiliriz ama asla yenilmeyiz” ifadelerini kullandı.
Her iki takımı da kutlayan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Hafta içerisinde çalıştık, Bursaspor’un zaafları vardı. Kontra üzerine çalışmıştık bunda da başarılı olduk. Bursaspor önemli bir camia. Burada galip gelmek Giresunspor adına çok önemli. 1 yılı aşkın süredir Giresunspor deplasmanda kazanamıyordu. 3-0’a kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bursaspor için taraftar çok önemli güç, bir gol bile takımın vitesini artırmaya yetti. Oyunun son bölümünde zorlandık ama kazanmasını bildik” diye konuştu. Deneyimli teknik adam, hakemin ise iyi oyun yönettiğini ve hatasının bulunmadığını kaydetti.

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