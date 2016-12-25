Bursaspor, Gençlerbirliği’nin konuğu

SPOR Toto Süper Ligi'de Bursaspor, ilk yarının son maçında yarın Ankara’da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Bursaspor evinde 3-2, Gençlerbirliği ise evinde 2-0 kazanmıştı. Yeşil beyazlıların, bugünkü mücadelede en büyük kozu takıma 6 gollük bir katkı koyan kaptan Pablo Martin Batalla olacak.HAKEM METE KALKAVANAnkara 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Süleyman Özay yaparken, dördüncü hakem ise Abdülkadir Bitigen. Kalkavan bugünü kadar Bursaspor’un 12 maçını yönetti. Bu maçlarda Bursaspor 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Mete Kalkavan en son bu sezon Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 1'inci haftasında deplasmanda 3-3 berabere kalınan Akhisar Belediyespor maçında görev yapmıştı.ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DAGençlerbirliği ile Bursaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 66 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda yeşil beyazlılar, rakibine 26-19 üstünlük kurarken, 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor, Gençlerbirliği ile Süper Lig’de oynadığı son 18 maçtan sadece üçünü kaybetti.BURSASPOR'DA 7 EKSİKBursaspor Gençlerbirliği karşısına eksik bir kadro ile çıkacak. Yeşil beyazlılarda, kupa maçında kırmızı kart gören John ile sakatlıkları bulunan İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal oynamayacak. Sakatlığı bulunan Merter Yüce’nin ise oynama ihtimalinin az olduğu açıklandı.