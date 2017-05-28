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Bursaspor-Gençlerbirliği Soyunma Odası(Adnan Örnek istifa etti)

BURSASPOR teknik sorumlusu Adnan Örhek, takımının sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenildiği maçtan sonra istifa ettiğini açıklarken gözyaşlarını tutamadı. Maçı değerlendirirken üzgün olduğu gözlenen Adnan Örnek, şunları söyledi: "GÖREVİ...

Bursaspor-Gençlerbirliği Soyunma Odası(Adnan Örnek istifa etti)
BURSASPOR teknik sorumlusu Adnan Örhek, takımının sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenildiği maçtan sonra istifa ettiğini açıklarken gözyaşlarını tutamadı. Maçı değerlendirirken üzgün olduğu gözlenen Adnan Örnek, şunları söyledi:
"GÖREVİ BIRAKTIM"
"Bütün günah bana ait, sorumluluk da bana ait. Bu takıma şok lazım. Çok uğraştım, başaramadım. Yazık günah. Bu maçı, sahada ne olursa olsun kazanmak gerekirdi. Hatalar sıkıntılar oldu ama başkanla görüşeceğim. Bu takıma şok gerek. Ben elimden geleni yaptım. İstifa edeceğim. Koskoca şehrin takımının düşmesine seyirci kalamam. Son hafta gelsin biri kurtarsın. İstifa etmek zorundayım. Rüyadan kalksınlar. Bu seyirciye taraftara yazık. Maç sahada kazanılır. Ben üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. Trabzonspor maçına 5-6 gün var. Bu takım ayağa kalkar. Böyle gitmez. Uyansınlar."
ÜMİT ÖZAT: "OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"
Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat ise, “Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı oyun kontrolü bizde değildi. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Bursaspor’da Faty çıkınca etkinlik elimize geçti. Kendi takımım adına sevinçliyim. Bursaspor’a son maçında başarı diliyorum” dedi.

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