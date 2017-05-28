Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Cemal EKENTOK/ BURSA ()

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Volkan Narinç (xx)

BURSASPOR: Harun (x)- Erdem (xx), Şamil Çinaz (xx), Sivok (xx), Aziz Behich (xx), Faty (xx) (Dk.79 John x), Jorquera (xx) (Dk.84 Bilal Kısa), Sinan Bakış (xx), Batalla (xx), Emre Taşdemir (x) (Dk.46 Kubilay Kanatsızkuş x), Stancu (x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nihat (xx)- Ahmet Oğuz (xx), Palitsevich (xx), Santos (xx), Anıl (xx) (Dk.46 Milinkoveç xx), Uğur (xxx), Rantie (xxx), Selçuk Şahin (xxx), Issah (xxx), Velikonja (xx) (Dk.71 Matei x), Vedat Muriç (xx) (Dk.85 Murat Duruer)

GOLLER: Dk.16 Jorquera (Bursaspor), Dk.72 Rantie, Dk.90+3 Issah (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Erdem Özgenç, Aziz Behich, Faty (Bursaspor) Palitsevich, Uğur Çiftçi, Milinkoviç (Gençlerbirliği)

SPOR Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olunca, ligde kalma şansını Trabzon deplasmanına bıraktı. Karşılaşmayı 8 bin 895 biletli seyirci izledi.

7'nci dakikada Emre soldan son çizgiye indi. Penaltı noktasına yaptığı ortada Stancu’nun kafa şutunda top yandan direğin dibinden dışarıya gitti.

16'ıncı dakikada Sinan Bakış, müsait durumdaki Jorquera’yı gördü. Şilili oyuncu, ceza alanına sokuldu. Kaleyi gördüğünde nefis vurdu: 1-0.

23'üncü dakikada Batalla’nın kullandığı serbest atışta, Sivok’un kafa şutunu kaleci Nihat kontrol etti.

26'ıncı dakikada Gençlerbirliği atağında Uğur Çiftçi’nin pasında Vedat Muriç’i gördü. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği pasta Rantie bir anda Harun ile karşı karşıya kaldı. Sert vurdu. Harun gole izin vermedi.

38'inci dakikada Uğur Çiftçi’nin köşe atışında Harun boşa çıktı. Selçuk dokunamayınca Emre topu kornere attı. Uğur’un atışında, kale sahası dışında Selçuk’un kafa şutu yandan dışarıya gitti.

49'uncu dakikada Uğur Çiftçi’nin taç atışında Vedat Muriç kafa ile geriye aşırdı. Velikonja’nın şutunda top üstten dışarıya gitti.

53'üncü dakikada Aziz Behich’in gönderdiği uzun topa Kubilay dokunamayınca Stancu’ya pas oldu. Stancu’nun şutunu kaleci Nihat gole izin vermedi.

58'inci dakikada Stancu’nun ortasında Jorquera ceza alanı dışında topla buluştu. Sert vurdu, top yandan dışarıya gitti.

65'inci dakikada Batalla’nın düşürülmesiyle kazanılan serbestk atışı Jorquera kullandı. Köşeye giden topu Nihat son anda kornere tokatladı.

72'nci dakikada Gençlerbirliği atağında Uğur Çiftçi Erdem’den iki hamlede sıyrıldı. Penaltı noktasına gelen Rantie’yi gördü. Rantie’nin sert şutuna top ağlarla buluştu: 1-1.

86'ıncı dakikada Stancu’nun pasında kale sahası içerisinde Batalla dokunamayınca Bursaspor golden oldu.

87'nci dakikada Rantie süratle Bursaspor ceza alanına girdi. Arya gelen Santos’u gördü. Santos’un şutunda Harun gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği kontra atağında Uğur süratle son çizgiye kadar indi arka direğe kesti. Issah topu boş kaleye gönderdi: 1-2.



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