Bursaspor-Gaziantepspor: 2-1

Cemal EKENTOK/ BURSA ()

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Barış Şimşek (xx), Uygar Bebek (xx), Mehmet Metin (xxx)

BURSASPOR: Harun (xxx)- Joviç (xx), İsmail Konuk (xx), Sivok (xx), Aziz Behich (xx), Faty (xx), Jorquera (xx) (Dk.81 Merter), Del Valle (x) (Dk.68 John xx), Batalla (xx), Onur Atasaray (xx) (Dk.88 Sercan), Kubilay Kanatsızkuş (xx)

GAZİANTEPSPOR: Paulo Vidotti (xx)- Barış (xx), Elyasa (xx), Da Silva (xx), Musa Nizam (xx), Fatau (xx) (Dk.62 Muhammed Ildız x), Kislyak (xx), Sefa (xx), Marcio Greori (xx) (Dk.88 Kangwa), Ben Hatıra (xx) (Dk.75 Orkan x), Ghilas (xx)

GOLLER: Dk.8 İsmail Konuk, Dk.90+4 John (Bursaspor), Dk.5 Marcia Gregori (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Del Valle, Sivok, Jorquera (Bursaspor), Musa Nizam, Da Silva (Gaziantepspor)

SPOR Toto Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Bursaspor, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Gaziantepspor'u, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Mutlu Topçu yönetimindeki ilk galibiyetini de almış oldu.

5'inci dakikada Gaziantepspor atağında Ghilas’ın ortasında top İsmail Konuk’un eline çarptı maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Marcio Gregori’nin atışında Harun topu tokatladı. Defans uzaklaştıramadı. Kislylak’ın ortasında Marcia Gregori kaleye yuvarladı: 0-1.

7'nci dakikada Bursaspor atağında Jorquera’nın serbest atışında penaltı noktasına ortasında Gazuiantep defansından seken topu Faty kaleye gönderdi. Üst direkten geri dönen topu İsmail Konuk boş kaleye gönderdi: 1-1.

20'inci dakikada Ghilas’ın ortasında arka direkte Sefa Yılmaz’ın kafa vuruşunda köşeye giden topu Harun tokatlayıp gole izin vermedi.

30'uncu dakika Jorquera’nın ortasında Batalla topu kontrol etti. Pasında Da Silva eliyle kesince hakem serbest vuruş verdi. Jorquera’nın atışında top ağları sıyırıp dışarıya gitti.

33'üncü dakikada Ghilas, soldan ceza alanına yöneldi. Ortasında Ben Hatira kötü vurunca top farklı şekilde dışarıya gitti.

35'inci dakikada kombine gelişen Bursaspor atağında, Batalla’nın pasıyla Onur ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Vidotti topu kornere tokatladı.

55'inci dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas’ın ortasında Sefa Yılmaz ceza alanı içerisinde buluştu. Şutunda Harun tehlikeyi önledi.

59'uncu dakikada Batalla’nın pasında Del Valle çalımlarla ceza alanına girdi. Yerden sert şutunda kalevi Vidotti iyi yer tutarak gol şansı vermedi.

69'uncu dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Gregorio ortasında Bursaspor defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Sefa yılmaz vurdu. Top yan direkten döndü. Tislyak’un şutunu Harun yakaladı.

83'üncü dakikada Bursaspor atağında, John’un ortasında Batalla’nın vuruşu defanstan döndü. Kubilay boşta kalan topa dokunamadı. John bir daha ceza alanına gönderdi. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durdurdu.

89'uncu dakikada Sercan’ın pasında Aziz Behich’in ortasında Batalla’nın şutunu kaleci kornere tokatladı.

90+2'nci dakikada Bursaspor atağında Joviç’in pasıyla Batalla yerde kalınca maçın orta hakemi, yardımcısının uyarısıyla penaltıyı gösterdi.

90+4'üncü dakikada penaltı atışını Batalla kullandı. Penaltıyı Vidotti kurtardı. Terse yönelen topu John filelere gönderdi: 2-1.



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