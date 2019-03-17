Bursaspor - Galatasaray maçında duygusal anlar yaşandı

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursaspor - Galatasaray maçında Çanakkale Destanı unutulmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Bursaspor’un Galatasaray’ı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda konuk ettiği maç öncesi duygusal anlar yaşandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yeşil beyazlı tribünler ‘Çanakkale Geçilmez’ pankartları açarak hep bir ağızdan ‘Çanakkale Türküsü’nü söyledi. Her iki takımın oyuncuları da sahaya birlikte ‘Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Ayrıca Çanakkale Destanı'na ithafen oyuncularla birlikte kız ve erkek çocuklar da asker ve hemşire kıyafetleriyle serenomide yer aldı. Maç başlamadan şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yeşil beyazlı taraftarlar da salavat getirdi.

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