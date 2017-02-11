Bursaspor - Fenerbahçe maçından notlar

CEMAL EKENTOK - MUSTAFA AKIN / BURSA,() Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Bursa Büyükşehir Stadında oynanan maçta ilk kez tribünler tamama yakın doldu. Teksas tribününden atılan yabancı maddeler sonrası oyun bir süre durduruldu.

ROBİN VAN PERSİE CEZALI

Fenerbahçe, Bursaspor mücadelesine Robin van Persie'den yoksun çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında attığı gol sonrası yaptığı hareket sebebiyle PFDK'dan 2 maç ceza alan Robin van Persie, Bursaspor maçına takımını yalnız bıraktı.

Öte yandan sakatlığı devam eden Salih Uçan da forma giyemedi.

VOLKAN ŞEN'İN SAKATLIĞI SON BULDU

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Volkan Şen, Bursaspor maçı ile takıma geri döndü. Antalya'daki devre arası kampında sakatlanan Fenerbahçeli milli futbolcu Volkan Şen, eski takımı ile oynanan maçta ilk 18'de yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Ozan Tufan ve Alper Potuk, ligde daha önce oynanan maçlarda üç sarı kart gördü. Bursaspor maçında da sarı kart görmeleri halinde 21'inci haftadaki Kasımpaşa maçında görev alamayacaklar.

BURSASPOR'DA 5 SAKAT 1 CEZALI

Bursaspor'da sakatlığı devam eden Joshua John, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Furkan Özçal ile kart cezası bulunan İsmail Konuk, Fenerbahçe maçında görev alamadı.

OYUN SEKTEYE UĞRADI

Teksas tribünü tarafından sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle mücadelenin 2'nci dakikasında hakem Halil Umut Meler oyunu bir süre durdurmak zorunda kaldı. Yabancı maddelerin temizlenmesi ve emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından oyun yeniden başladı.

TRİBÜNLER İLK KEZ DOLDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın tribünleri bu sezon ilk kez doldu. Fenerbahçe karşılaşması olması ve bilet ücretlerinin düşük tutulması nedeniyle 30 binin üzerinde Bursaspor taraftarı karşılaşmayı izledi.