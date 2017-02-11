Bursaspor- Fenerbahçe: 1-1

Cemal EKENTOK / BURSA ()

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Kerem Ersoy (xx), Esat Sancaktar (xxx)

BURSASPOR: Harun (xxx)- Joviç (xx), Sivok (xx), Ertuğrul Ersoy(xx), Aziz Behich (xx), Faty (xx), Merter Yüce (x) (Dk.27 Şamil Çinaz xxx), Del Valle (x) (Dk.46 Kubilay xx), Batalla (xx), Deniz Yılmaz (x) (Dk.77 Sercan xx), Stancu (xx)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xx)- Şener (xx), Kjaer (xx), Skrtel (xxx), İsmail Köybaşı (xx), Alper Potuk (xxx) (Dk.86 Ozan Tufan), Mehmet Topal (xx), De Souza (xx), Lens (xxx), Aatıf Shahechouhe (xx) (Dk.82 Volkan Şen), Sow (xx)

GOLLER: Dk.22 (penaltı) Sow Fenerbahçe), Dk.88 (penaltı) Batalla (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk.44 Joviç (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Faty, Ertuğrul, Joviç, Aziz Behich, Harun (Bursaspor) Lens, Alper Potuk (Fenerbahçe)

SPOR Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında, son 5 maçından yenilgiyle ayrılan Bursaspor, Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe 22'nci dakikada Sow’un penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken Bursaspor’dan Joviç 44'üncü dakikada 2'nci sarı karttan sonra kırmızı kart gördü. İkinci yarı 10 kişi mücadele eden Bursaspor, 88'inci dakikada Batalla’nın penaltısıyla yakaladı. Bursaspor'un golünden sonrası sahaya giren seyirciyi emniyet güçleri dışarı çıkarttı.

SEZONUN SEYİRCİ REKORU

Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını 34 bin 622 biletli seyirci izledi. Bezonun en çok seyirciye karşı oynanan müsabakası oldu.

7.dakikada Aziz’in hatalı pasıyla hareketlenen Aatıf ceza alanına girdi. Sağ çarprazdan sert vurdu. Harun ayaklarıyla tehlikeyi kornerle geçiştirdi.

20.dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Sow’un ortasında Sivok’un eline top gelince hakem penaltı noktasını gösterdi.

22.dakikada atılan penaltıyı Sow gole çevirdi: 0-1.

26.dakikada Skrtel'ín Faty’e yaptığı sert hareketi hakem Halil Umut Meler endirek vuruş olarak değerlendirdi. Del Valle ile Batalla paslaşmasında Batalla’nın şutunda top direği sıyırarak dışarıya gitti.

43. dakikada Bursasporlu Joviç bir pozisyonda Lens’e faul yapınca ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

55.dakikada Sow’un ceza alanının dışyına gönderdiği ortasında De Souza’nın vuruşun az farkla dışarıya gitti.

56.dakikada Alper Potuk, sağdan Bursaspor ceza alanına girdi. Yerden sert şutunda Harun topu ayaklarıyla kornere atarak gole izin vermedi.

65.dakikada Ertuğrul’un ortasında topu Kubilay kafa ile Deniz’e indirdi. Deniz’in ortasında Batalla’dan önce araya giren Fenerbahçe savunması topu kornere atarak tehlikeyi önledi.

81.dakikada Ertuğrul sağdan ceza alanına girdi. Sert şutunda iyi yer tutan Volkan Demirel topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

88.dakikada Bursaspor atağında Kubilay’ın pasında Kjaer topu koluyla engelleyince hakem penaltı noktasını gösterdi. Batalla topu ve kaleci Volkan Demirel’i ayrı ayrı köşelere gönderdi: 1-1

90+4.dakikada Sow, süratle Bursaspor ceza alanına girdi. Sert vurdu. Şamil’den seken topu kaleci Harun tuttu.

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