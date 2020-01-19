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Son Dakika

Bursaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

SPOR 19.01.2020, 22:47
Bursaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,()

TFF 1’inci Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.
Son dakikalarda gelen galibiyete ilişkin ikinci yarıdaki arzulu ve inançlı oyuna vurgu yapan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Özellikle maçın zorluğunu bildiklerini ve bunun bilincinde sahaya çıktıklarını ifade eden Üzülmez, “Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Fiziksel anlamda iyi çalışmalarımıza rağmen ikinci devrenin ilk maçı olduğu için sıkıntılar yaşanabiliyor. İkinci yarıda farklı farklı bir kimlikle sahaya çıktık. Son dakikaya kadar golü kovalayan bir Bursaspor vardı. Daha arzulu ve inançlı oynadık. İyi niyetli olup çalıştıktan sonra son dakikada da olsa Allah yardım ediyor. Bu durum ne kadar böyle devam eder bilmiyorum ama sıkıntı yaşarız. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Oyuncularımın niyeti iyi ama daha da kalitelerini ortaya çıkarmaları gerekiyor oyun sonlarında” dedi.
Oyuncularına teşekkür eden ve ligin kolay olmadığının altını çizen Üzülmez, “Mücadeleci bir lig. Zaman zaman acı çekeceğiz. İki maçtır son dakikaya kadar çekiyoruz. Sonuç olarak kazanıyoruz ve bu mutlu ediyor bizi. Yeni gelen oyuncularla beraber daha iyi olacağız. Rakibimiz de iyi mücadele etti onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.
ÖMER ERDOĞAN: 90+’DA GOLÜ YEMEMİZ BİZİ ÇOK ÜZDÜ
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, maça diledikleri gibi başlayamadıklarını ve topun daha fazla kendilerinde kaldığını belirterek, takım savunmasını iyi yaptıklarını söyledi.
İkinci yarıda golü bulduklarını hatırlatan Erdoğan, “Skor 1-1’ken Alasane’yle kaçırdığımız net bir pozisyonumuz var. Maçın son 10-15 dakikası taraftarın baskısıyla Bursaspor’un daha kontrolsüz hücum yapacağını bekliyorduk. Oyuncularıma söyledim ama kötü bir gol yedik. 90+’da yememiz açıkçası bizi çok üzdü. Oyuncularımdan memnunum. İyi niyetlilerdi. 1 puanı hak ettik ama futbolda 90+’lar oluyor. İnşallah bunu tekrar yaşamayız. Çalışacağız. Altınordu maçıyla galibiyet serisine başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“AİLEM BURADA KALIYOR”
Bursaspor taraftarının karşılaşma öncesinde gösterdiği sevgi ve yaptığı tezahüratları da değerlendiren Ömer Erdoğan, “Sağ olsunlar, çok duygulandım. Çok mutlu oldum, kendilerine çok teşekkür ederim. Burada benim çok güzel 7 senem geçti.  Eşim ve çocuklarım burada kalıyor. Rakip hoca olarak takımımın galip gelmesini isterdim. Bursaspor’a başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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