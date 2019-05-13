Bursaspor evinde Göztepe'ye üstün

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Göztepe’yi kritik maçta sahasında ağırlayacak Bursaspor, İzmir temsilcisine karşı evinde üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren iki ekip Bursaspor ve Göztepe, kozlarını bu haftasonu oynanacak maçta paylaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde yeşil beyazlı ekip sondan bir önceki haftaya 16’ncı sırada 33 puanla girerken; İzmir temsilcisi ise bir puan önünde hemen üst basamakta yer alıyor.

Bursaspor’un tarihi boyunca evinde oynadığı maçlarda ise Göztepe’ye üstünlüğü dikkat çekiyor. Bursa temsilcisi, Süper Lig ve kupa maçları dahil olmak üzere rakibini 21 kez sahasında ağırladı. Bu mücadelelerin 11’ini kazanan yeşil beyazlı ekip, 7 karşılaşmada ise rakibiyle puanları paylaştı. Göztepe ise Bursa deplasmanından yalnızca 3 kez galibiyet çıkarabildi. Bursaspor’un 28 golüne karşılık Göztepe’nin cevabı ise yalnızca 9 golle oldu.

GÖZTEPE’NİN SON GALİBİYETİ 20 YIL ÖNCE

Göztepe, Bursaspor deplasmanında son galibiyeti 20 yıl önce aldı. Süper Lig’de 28 Kasım 1999’da oynanan maçı sarı kırmızılı ekip 2-1’lik skorla kazandı. O günden bu yana Göztepe, çıktığı 3 Bursa deplasmanında galibiyet elde edemedi. İzmir temsilcisi, son 6 Bursa deplasmanında ise yalnızca 2 golünü elde ettiği bu galibiyette kaydetti. Bu sezon ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

BURSASPOR EVİNDE 19 PUAN TOPLADI

Bursaspor bu sezon iç sahada oynadığı 16 maçta ise 19 puan topladı. Ligde elde ettiği 6 galibiyetin 4’üne evinde ulaşan yeşil beyazlı ekip, 7 kez berabere kaldı, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor evinde ise 3 maçtır kazanamıyor. Göztepe de deplasman maçlarında istediğini elde edemedi. 16 dış saha maçında sarı kırmızılı ekip yalnızca 10 puan topladı. 3 galibiyet alan ve bir kez de berabere kalan Göztepe, 12 kez de sahadan puansız ayrıldı.

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