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Bursaspor evinde alt sıralara diş geçiriyor

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR, puan cetvelinde gerisinde kalan rakiplerine karşı oynadığı 6 iç sahada maçında da kaybetmedi. 6 maçın 5'ini da kazanan Bursaspor, bu çizgisini Atiker Konyaspor karşısında da korumak istiyor. Spor Toto...

Bursaspor evinde alt sıralara diş geçiriyor

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR, puan cetvelinde gerisinde kalan rakiplerine karşı oynadığı 6 iç sahada maçında da kaybetmedi. 6 maçın 5'ini da kazanan Bursaspor, bu çizgisini Atiker Konyaspor karşısında da korumak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak olan Bursaspor, lig sıralamasında altında yer alan ekiplere karşı evinde oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin 11'inci basamağında bulunan Bursaspor, Atiker Konyaspor dışında alt sırasındaki 6 takımla da evinde karşılaştı. Bu 6 maçın 5'inden ise galibiyetle ayrılan Bursaspor, yalnızca Gençlerbirliği ile oynadığı maçta berabere kaldı.
Bursaspor, söz konusu 6 maçta da gol yollarındaki etkinliğiyle göze çarptı. Toplamda 16 gol kaydeden ve kalesinde ise yalnızca 5 gol gören Bursaspor, taraftarının da desteğiyle Atiker Konyaspor karşısında da bu grafiğini sürdürmek istiyor. Atiker Konyaspor da ligde 32 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.
Bursaspor'un alt basamağında yer alan rakiplerine karşı iç sahada oynadığı maçlar;
Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1
Bursaspor-Antalyaspor: 4-0
Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1

(FOTOĞRAFLI)

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