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Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından

SPOR 02.02.2020, 22:06
Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA () - TFF 1’inci Lig’de Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Hafta boyunca uyarmamıza, karşımızda mücadele edecek bir takım olacağının analizlerini yapmamıza rağmen korktuğumuz başımıza geldi. İkili mücadeleleri kazanan, alan bırakmamaya çalışan bir takımla karşılaştık. Üzüldük, futbolda kaybetmek vardır ama bu ligde mücadele etmediğiniz zaman kaliteniz bir işe yaramıyor. Bunun net örneğini Eskişehirli kardeşlerimiz bize verdi. Sonuna kadar mücadele ettiler, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Eskişehir takımına ve oyuncularına saygı duyuyorum” dedi.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ: ALDIĞIM EN KÖTÜ MAĞLUBİYETLERDEN BİRİSİ
Bugünkü karşılaşmanın sonucunu, “Belki de teknik adamlık dönemimde aldığım en kötü mağlubiyetlerden birisi” olarak tanımlayan Üzülmez, en çok taraftar adına üzüldüğünü kaydetti. 25 bin taraftarın geldiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, “Bizlere inanarak, bizlerin yanında oldular, destek verdiler. Onlar adına üzüldüm, onlar da böylesine kötü bir futbolu beklemiyorlardı. Onları üzdüğümüz için özür diliyorum. Bu maçtan ders çıkarmak istiyoruz, rakip bize iyi bir ders verdi. Bundan sonraki süreçte oyuncularım da rakip kadar mücadele etmedikten sonra yeteneğin de bir işe yaramadığını anlamışlardır. Bu tür şeyleri çok yaşadım, uyarmamıza rağmen kötü bir mağlubiyet aldık” diye konuştu.
İbrahim Üzülmez, uzun maratonda bu tür tökezlemelerin olacağını, önemli olanın pes etmemek olduğunun altını çizerek “Bursaspor’un karakterinde pes etmek yok, biz de hiçbir zaman pes etmeyeceğiz” dedi.
"BAZI OYUNCULARIN ÖZELEŞTİRİSİNİ YAPMASI LAZIM"
Yevgen Seleznov’un karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyememesine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Üzülmez, “Seleznov bizim için önemli bir oyuncu, tecrübeli, üçüncü bölgede de olumlu anlamda bizi ileriye taşıdığını gördük. Bugün eksikliğini hissettik. Geldiğimiz günden itibaren hücumda sıkıntılar vardı, bazı oyuncuların da özeleştirisini yapması lazım. Bu kadar coşkulu seyirci karşısında dripling yapıp, rakibe sıkıntı yaratılabilir diye düşünüyorum. Bu saatten sonra kafamızı kaldırma anlamında iyi ders oldu. Serdar Özkan’a, Traore’ye önlem alındı, Kubilay’ın rakibi daha fazla rahatsız etmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
"SERDAR'IN KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Serdar Özkan’ın kart cezalısı durumuna düşmesine dair de, kötü bir niyetle yapmadığını düşündüğünü belirten Üzülmez, “Ne olursa olsun üç sarı kartın var, bunun özeleştirisi yapılması lazım. Bunları daha fazla anlatmamız gerekiyor, yapılmaması gerekiyor. Hakem zaten çıkarıyor, Serdar’ın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bazen o düşünceleri oyuncular düşünemiyor” dedi.
MUSTAFA ÖZER: OYUNCULARIM YÜREKLİ OYNADI
Bursaspor’u centilmenliğinden ötürü kutlayan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, zevkli bir maç olduğunu dile getirdi.
İkinci yarı oyuna hakim olduklarını kaydeden Özer, “Pas ve desteğini iyi yapan, kontraya dayalı sistemimiz vardı. Hafta içerisinde bunu çalışmıştık. Elimizdeki oyuncu kalitesi üst düzey ama derinlik yok. U17’den U19’dan takviye yaptık. Oyuncularıma her zaman saygılı oynayın diyorum. Mutluyuz, bu galibiyeti bizi destekleyen Eskişehirspor taraftarına armağan ediyorum. Oyuncularım gerçekten yürekli oynadılar. 4 haftadır Eskişehirspor’un başındayım, 4’ünü de dışarıda oynadık. Kalbi gönlü bizimle olan taraftarlarımız destek veriyor. Arma için mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. 11 oyuncum da İstiklal Marşı’nı okuyor, benim için bu en büyük mutluluk. Yabancılar da dahil birçok oyuncu bıraktı gitti, gittiklerine üzülmedim, biz ‘Gerçekten yürekli insanlarla oynarız’ dedik. U17’de oynayan Metehan golü attı, onun adına da çok mutlu oldum. Hedefimiz Türk Milli Takımı’na futbolcu yetiştirmek” ifadelerini kullandı.
"İŞİMİZ YENİ BAŞLADI"
Dar bir kadro rotasyonu ile mücadele ettiklerine ve genç takımlardan A Takım’a takviye yapma durumunda kaldıklarına işaret eden Özer, “Bugün bazı oyuncularımızın sakatlıkları vardı, fedakarlık yaptılar. Kolay değil, sadece 12 tane oyuncu kalmış, genç takımlardan takviye yapmışız. Bizim işimiz yeni başladı. 23-24 puana ihtiyacımız var, çok çalışmamız gerekiyor. Bütün takımlar takviye yaptı, bizden oyuncular gitti. Ekibim ile birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir sinerji yakaladık, Eskişehirspor’un kurtuluşu bu çocuklarda” açıklamasını yaptı.

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