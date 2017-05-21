Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

Bursaspor düşme hattında kaldı

SPOR Toto Süper Ligin, ikinci yarısında aldığı skorlarla hızla sıralamanın altına inen Bursaspor, son 2 haftasına girilirken kendisinden 5 puan altında bulunan Çaykur Rizespor’la birlikte düşme hattında kalan 2 takımdan biri oldu. Bursaspor,...

Bursaspor düşme hattında kaldı
SPOR Toto Süper Ligin, ikinci yarısında aldığı skorlarla hızla sıralamanın altına inen Bursaspor, son 2 haftasına girilirken kendisinden 5 puan altında bulunan Çaykur Rizespor’la birlikte düşme hattında kalan 2 takımdan biri oldu.
Bursaspor, ligin 2'nci yarısında oynadığı 16 karşılaşmada sadece Fenerbahçe ve Osmanlıspor'la berabere kalıp Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor’u yendi. Yeşil beyazlı takım, ligdeki son galibiyetini 7 Nisan 2017’de Kardemir karabükspor’u 3-0 yenerek aldı. Bursaspor, bu galibiyet sonrası oynadığı 5 maçı, üst üste kaybetti. Yeşil beyazlılar, bu maçlarda sadece 2 gol atabilirken, kalesinde ise tam 20 gol gördü. Bursaspor, son olarak pazar günü deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Ligde düşme korkusu ile kalan 2 maçına çıkacak olan Bursaspor’un lige tutunabilmesi için önünde  28 Mayıs Pazar günü saat 16.00’de sahasında Gençlerbirliği'yle, son hafta ise deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı 2 maçı bulunuyor.
2 MAÇTA 2 BERABERLİK VEYA 1 GALİBİYET GEREKİYOR
Adanaspor ve Gaziantepspor'un Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşirken son olarak küme düşecek tek takım arasına girebilecek Çaykur Rizespor ve Bursaspor kaldı. Son 2 haftaya girilirken Çaykur Rizespor’un 5 puan önünde bulunan Bursaspor’un ligde kalabilmesi için kalan 2 maçından 1 galibiyet veya 2 puan alması gerekiyor. İkili averajda ise Çaykur Rizespor’un üstünlüğü bulunuyor.
Bursaspor teknik sorumlusu Adnan Örnek, kurtuluş ve yeniden ayağa kalkma mücadelesi olarak gördüğü son 2 maçta iyi oyunun karşılığını almak istediklerini belirtti, "Futbolcularımın Gençlerbirliği’ni yenerek ligde kalacaklarına inanıyorum. Bursaspor, riske girmeden sezonu kapatacaktır” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246