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Bursaspor Durmazlar-İzmir Gelişim Koleji: 90-72

Cemal EKENTOK / BURSA, () SALON: Atatürk HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xx), Egemen Ercan (xx), Talat Mustafa Özdemir (xx) BURSASPOR DURMAZLAR: Yunus (xxx)19, Melih (xxx), Karlo Vragoviç (xxxx)30, Şahin 16, Dejan Brovnjak (xxx)14, Erdem (xxx)9, Zafer...

Bursaspor Durmazlar-İzmir Gelişim Koleji: 90-72

Cemal EKENTOK / BURSA, ()
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xx), Egemen Ercan (xx), Talat Mustafa Özdemir (xx)
BURSASPOR DURMAZLAR: Yunus (xxx)19, Melih (xxx), Karlo Vragoviç (xxxx)30, Şahin 16, Dejan Brovnjak (xxx)14, Erdem (xxx)9, Zafer (xx), Cem (xx), Salih (xx), Ceyhun (xx)2, Burak (xx)
İZMİR GELİŞİM KOLEJİ: Murat (xx)6, Alihan (xx)7, Hasan Rızvic (xxx)22, Feyzi (xxx)15, Parker (xxx)17, Berkay (x)1,Cengiz (xx),Sercan (xx)2,Hüseyin (xxx)2
1.PERİYOT: 22-22
DEVRE: 37-37
3.PERİYOT: 66-56
TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde Bursaspor Durmazlar sahasında İzmir Gelişim Koleji ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk çeyrek 22-22, devre ise 37-37’lik eşitlikle tamamlandı. Karlo’nun devreye girmesiyle isabetli üçlükler bulan Bursaspor Durmazlar müsabakadan galip ayrıldı.
İlk çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 22-22 sonuçlandı. İzmir ekibi ikinci çeyreğe iyi başladı ve üst üste bulduğu basketlerle arayı açmaya (22-29) başladı. Karlo’nun oyuna girmesi ve basketleriyle Bursaspor 15'inci dakikada skoru eşitledi: 29-29. Bursasporlu Dejan’ın boş hücumlarını değerlendiren Gelişim Koleji arayı açtı: 31-37. Ancak Karlo’nun iki üçlüğü ile devre 37-37’lik eşitlikle tamamlandı.
Bursaspor Durmazlar 3'üncü çeyreğe Carlo ve Şahin’in basketleriyle başladı ve 44-39 öne geçti. Gelişim Koleji bunlara Hasan ile cevap verince skor 48-46 oldu. 27'nci dakikada Bursaspor’un Yunus’un üçlükleriyle 7 sayılık (58-51) üstünlük buldu. Şahin’in üçlükleriyle Bursaspor Durmazlar final periyoduna 10 sayılık üstünlükle girdi: 66-56
Dördüncü çeyreğe Hasan’ın basketleriyle başlayan Gelişim Koleji, Karlo’yu durduramayınca fark 33.dakikada 13 sayı (73-60) oldu. 35'inci dakikada Karlo’nun üçlükleri devam edince fark 20 sayıya (84-64) çıktı. Kalan bölümde tüm oyuncularına şans veren Bursaspor Durmazlar karşılaşmayı 90-72 kazandı.

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