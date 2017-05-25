Bursaspor Durmazlar-Astra Group Sakarya BŞB: 80-76

Cemal EKENTOK/BURSA, ()

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx),Turgut Işık (xxx), Tolga Edis (xxx)

BURSASPOR DURMAZLAR: Erdem (xxx)6, Mert (xxx)2, Karlo Vragovic (xxx)20, Şahin (xxx)8, Dejan Borovnjak (xxxx)25, Burak (xxx), Salih (xxx)10, Zafer Sezer (x), Yunus (xxx) 9,

ASTRA GROUP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yiğitcan (xxx)13, Harris (xxx) 14, Hakan (xxx)19, Jackson (xxx)4, Kerem Özkan (xxx)12, Kerem Gönlüm (xx)3, Alper (xx)6, Doğukan (xx), Tufan (xx), Fikret Can (xx)5,

1.PERİYOT:19-17 Bursaspor Durmazlar

DEVRE:43-29 Bursaspor Durmazlar

3.PERİYOT: 57-48 Bursaspor Durmazlar

5 FAUL ALANLAR: Harris (39.43/ Sakarya BB)



Türkiye Basketbol Ligi play-off final grubu dördüncü karşılaşmasında Bursaspor Durmazlar, lider Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. 3 bin civarında sporseverin izlediği mücadeleyi Bursaspor Durmazlar 80-76 kazanarak ilk iki için umutlandı.

İlk çeyrek karşılıklı sayılarla geçti. Şahin Ekmen’in pota altındaki etkili oyunuyla 3. dakikada üstünlüğü ele alan Bursaspor Durmazlar, Harris’in basketlerine engel olamayınca kopma yaşanmadı. Ve Bursaspor Durmazlar bu bölümü 19-17 önde kapadı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Astra Group Sakarya BB, bulduğu dış şutlarla 12. dakikada 22-19 öne geçti. Ardından Karlo Vragovic’in üçlüğü, Borovnjak’ın basket faulüyle 14.dakikada Bursaspor Durmazlar farkı 7 sayıya (29-22) çıkardı. 18.dakikada Erdem’in üçlüğü ile Bursaspor Durmazlar skoru 40-27 yaptı. Temposunu düşürmeyen Bursaspor Durmazlar soyunma odasına 43-29 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iki top çalarak başlayan Astra Group Sakarya BB 22. dakika farkı 10 sayıya (43-33) indirdi. 25. dakikayı Bursaspor Durmazlar 49-38 önde geçti. Bursaspor Durmazlar’ın Top kayıplarını değerlendiren Sakarya temsilcisi 16. dakikada skoru 49-42’ye getirdi. Faul atışlarını Yiğit ile değerlendiren Astra Group Sakarya BB farkı ilk kez 3 sayıya indirdi. 18. dakikada Salih’in basketleriyle skor 53-46 oldu. Bursaspor Durmazlar final periyoduna 57-48 önde girdi.

Astra Group Sakarya BB. Yiğitcan’ın turnikesiyle dördüncü çeyreğe başladı. Konuk takımın sayı üretmeye başladığı bölümde fark giderek eridi. 36. dakika Astra Group Sakarya BB ilk kez skoru dengeledi 64-64. Yunus’un üçlüğü Bursaspor’u yeniden öne geçirdi: 67-64 Karlo’nun boş atışını değerlendiren Sakarya BB Hakan’ın basket faulüyle bu çeyrekte ilk kez 67-68 öne geçti. Karlo buna üçlükle cevap verdi: 70-68 Son iki dakikada bir Bursa, bir Sakarya öne geçince izleyenlerin adeta nefesini kesildi. Son bölümü iyi oynayan Bursaspor Durmazlar karşılaşmayı 80-76 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Maçın en skorer ismi Bursaspor Durmazlar’dan 25 sayı ile oynayan Dejan Borovnjak oldu.

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