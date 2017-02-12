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Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor: 86-80

SALON: Atatürk HAKEMLER: Sami Özel (), Ahmet Kemal Digilli (),Serdar Saraç () BURSASPOR DURMAZLAR: Erdem (xxx)21, Salih (xx), Yunus (xxx)12, Karlo Vragoviç (xxxx)17, Dejan Borovnjak (xxx)20, Cem (xxx)10, Melih (xx), Şahin (xxx) 3, Burak (xx)3 AKHİSAR...

Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor: 86-80

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Sami Özel (), Ahmet Kemal Digilli (),Serdar Saraç ()
BURSASPOR DURMAZLAR: Erdem (xxx)21, Salih (xx), Yunus (xxx)12, Karlo Vragoviç (xxxx)17, Dejan Borovnjak (xxx)20, Cem (xxx)10, Melih (xx), Şahin (xxx) 3, Burak (xx)3
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Smith (xxx)12, Cenk (xxx)14, Reha (xxx)12, Goldwire (xxx)9, Sercan (xxx)18, Murat Can(xx)8,Serhat (xx)5,Mehmet Emre (xx)2
1.ÇEYREK:19-27 Akhisar Belediye
DEVRE: 48-42 Bursaspor Durmazlar
3.PERİYOT: 66-65 Bursaspor Durmazlar
TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde 23. Hafta karşılaşmasında Bursaspor Durmazlar, konuk ettiği Manisa temsilcisi Akhisar Belediyespor'u 86-80 mağlup etti.
Atatürk Spor Sarayı’nda 2000'in üzerinde Bursaspor taraftarının izlediği karşılaşma baştan sona büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Her iki takımında üçlük yarışına girdiği mücadelenin ilk çeyreğini 27-19 Akhisar önde kapatırken, Bursaspor Durmazlar soyunma odasına 48-42 önde girdi.
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketbol sonrasında Bursaspor Durmazların 66-65’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Final bölümü adeta nefes kesti. Bursaspor Durmazlarda Karlo, Akhisar’da Cenk ve Reha’nın üçlükleri tribünlerin heyecanını üst düzeyde tuttu. Ancak Bursaspor Durmazlar, çok iyi top çevirerek maçı 86-80 kazandı ve yeni bir galibiyet serisi başlattı.

FOTOĞRAFLI 

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