Bursaspor destek gecesi düzenliyor

Gürkan DURAL/BURSA, ()

Spor kulüplerinin son zamanlarda televizyon ekranlarından düzenlediği destek gecelerine Bursaspor Kulübü de dahil oluyor. Yeşil beyazlı kulübün destek gecesi yarın gerçekleştirilecek.

Bursaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın organize ettiği #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi 27 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşecektir. Yeşil Beyazlı renklere gönül vermiş ünlüler, #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi'nde Bursaspor Youtube Kanalı, Bursa yerel televizyonları ve web.tv lerinde bir araya gelerek, hep birlikte #YenidenZirveye diyecekler. Bu önemli geceye desteklerinizi bekliyoruz."