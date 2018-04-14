Bursaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Teknik adam değişikliğinin ardından yeni bir hava yakalayan Bursaspor, Mustafa Er yönetimindeki ilk sınavını Göztepe karşısında verecek. Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftası devam ederken karşı karşıya gelecek olan iki ekibin randevusu, İzmir’deki Bornova Stadı’nda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi ise ligin deneyimli hakemlerinden Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

MUSTAFA ER BU SEZON İLK SINAVINDA

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve son 2 maçından da mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlılarda bu maç çıkış olarak görülüyor. 33 puanla 29’uncu haftaya giren ve küme düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını İzmir’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Mustafa Er’in gelişi takımda yeni bir enerji yaratırken, oyuncular da hafta boyunca antrenmanlarda neşeli görüntüler sergiledi. Deplasmanda son 6 maçtır kaybeden yeşil beyazlılar bu serisine de son vermek istiyor.

TİMSAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 33 kez karşılaştı. Bu maçların 14’ünü Bursaspor kazanırken, 11’inde ise gülen taraf İzmir temsilcisi oldu. 8 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maç golsüz eşitlikle sona ermişti. Yeşil beyazlılar, üstünlüğünü son maçlarda da korudu. Bursaspor, son 4 maçtır Göztepe ile oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca yeşil beyazlılar, Göztepe ile oynadığı son 14 maçın 9’unda kalesini gole kapadı.

BURSASPOR’UN GOL SİLAHI STANCU

Bursaspor, son haftalarda gol yollarında sorun çekiyor. Son 8 lig maçında yalnızca 3 gol kaydeden yeşil beyazlı ekip, gol için forvet oyuncusu Bogdan Stancu’ya umut bağlıyor. Söz konusu 3 golün 2’si Stancu’dan gelirken, Rumen oyuncunun ligde toplamda 7 golü bulunuyor. Göztepe’de ise şu anki kadronun en golcü ismi Demba Ba. Tecrübeli golcü, Göztepe’de çıktığı 9 maçta 5 gol kaydetti.

DELARGE BURSA’DA KALDI

Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor kafilesinde 21 oyuncu yer aldı. Takımda sakatlığı süren John Bostock ile Onur Atasayar da İzmir'e götürülmedi. Yeşil beyazlılarda Bostock, Badu, Josua John, Onur Atasayar, Alper Ademoğlu ve Sercan Yıldırım sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunmayan Dzon Delarge ise Mustafa Er’in kararıyla Bursa’da kaldı. Göztepe’de ise sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan, Ömer, Traore’nin yanı sıra kart cezalısı Rotman ve Tanju da bu maçta forma giyemeyecek.