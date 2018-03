Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,()

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

PAUL LE GUEN: "SAVAŞMAKTAN SON KAÇACAK KİŞİ BENİM"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Tabii ki çok mutluyum an itibariyle, çünkü dev bir galibiyet aldık. Bugün çok önemliydi bizim açımızdan. Takımın durumu ve puan tablosundaki yeri göz önüne alındığında ne kadar büyük bir galibiyet aldığımız ortaya çıkıyor. Milli maçlar öncesinde 3 puanı almak hayati öneme sahipti ve oyuncularımı kutlamak istiyorum. Maç boyunca organizasyonlarını kaybetmediler" şeklinde konuştu.

Taraftarın yönetime ve kendisine yönelik tepkileri içinse Fransız çalıştırıcı, "Bazen anlamaya gerek yoktur söylenenleri. Sesler yükseldiğinden tahmin edebilirsiniz. Taraftarlarımıza hep saygı duydum, alkışladıklarında da, tepki verdiklerinde de, büyük tepkiler göstermemeye çalıştım. Ben şunu çok iyi biliyorum ki oyuncularım sahada büyük bir oyun ortaya koydular. Benim için bu çok önemli. Benimle alakalı tepkiler çok normal ama beni şaşırtan etken başkan Ali Ay'a tepki gösterilmesiydi. Çünkü elinden gelen her şeyi yaptığını elini, taşın altına korkmadan koyduğunu biliyorum. İnanın benim açımdan yaralayıcı değildi tepkiler. Ben bunlarla baş etmeye hazırım. Ben bir savaşçıyım, savaşmaktan da en son kaçacak kişi benim" diye konuştu.

Taraftara saygı duyduğunun bir kez daha altını çizen Le Guen, "Taraftarımıza her maç ihtiyacımız var ama Demir Grup Sivasspor'da Robinho, Kone, N'dinga gibi oyunculara karşı oynadık. İnsanlar, 4-5 atmamızı bekliyorlar ama karşımızdaki takım iyi bir takım. Ben bugün 1-0 kazanabildiğimiz için mutlu hissediyorum. Umuyorum, devamlılık arz eden şekle dönüştürebiliriz" açıklamasını yaptı.

Pablo Batalla'nın oyundan alınmasına ilişkin de Le Guen, "Benim tercihimdi, hoca olarak bazı kararlar almak zorundasınız. Pablo Batalla'yı da yorulmuş görmüştüm ve iyi durumdaydı takım organizasyonunu değiştirmek istemediğim için böyle bir değişiklik yaptım. Sahaya Furkan Soyalp girdi. Furkan'ın performansından da memnun kaldım" dedi.

Moussa Sow'un ısınmamasına yönelik soruya ise Fransız teknik adam, "Benim kararımdı, sonuçta yedek kulübesinde 9-10 oyuncumuz oluyor birkaçını seçmek zorunda kalıyorum" yanıtını verdi.

SAMET AYBABA: "SADECE GOL EKSİKTİ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, "Baştan sona iyi oyun. İlk yarı birazcık daha az pozisyon. İkinci yarı daha çok pozisyon. Oyuncularımı kutluyorum. Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti. Çabuk kontra atağa gidelim diye son 20 dakikada oyuncu değişikliği yaptık ve onlar da cevap vermedi. Futbol bu. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

