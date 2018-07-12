Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması

BURSA () - Bursaspor'un transfer listesinde yer alan Yasin Öztekin ile prensipte anlaşma sağladığı yönünde haberlerin çıkması üzerine yeşil beyazlı kulüp resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bir süredir basında yer alan 'Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.