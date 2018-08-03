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Bursaspor'dan transfer açıklaması

BURSA,() Bursaspor, genç oyuncular Emirhan Aydoğan ve Enes Ata'nın kiralık verildiğini, Gökhan Berkay Yıldız ve Ozan Can Kökçü'nün ise takımdan ayrıldığını açıkladı. Bursaspor, genç oyuncularının transfer durumlarına ilişkin...

Bursaspor'dan transfer açıklaması

BURSA,()

Bursaspor, genç oyuncular Emirhan Aydoğan ve Enes Ata'nın kiralık verildiğini, Gökhan Berkay Yıldız ve Ozan Can Kökçü'nün ise takımdan ayrıldığını açıkladı.
Bursaspor, genç oyuncularının transfer durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yeşil beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Takımımızda forma giyen genç oyuncularımızdan Emirhan Aydoğan ile kiralık olarak Enes Ata, Gökhan Berkay Yıldız ve Ozan Can Kökçü ise bonservisleri ile anlaşma sağlanmıştır. Altyapımızdan yetişen genç orta saha oyuncumuz Emirhan Aydoğan 1 yıllığına İnegölspor’a kiralanmıştır. Geçen sezon başı takımımıza katılan Ozan Can Kökçü bonservisiyle birlikte Giresunspor’a verilmiş olun Ozan’ın bir sonraki satışın bonservis bedelinin %60’ı kulübümün kasasına girecektir. Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezonları farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Enes Ata ise Afjet Afyonspor’a bonservisiyle verilmiştir. Enes’in bir sonraki satış bedelinin %40’ı kulübümüzün olacaktır ve sözleşmeye 3 yıl için opsiyonlu olarak geri alma maddeleri eklenmiştir. Altyapımızda uzun yıllar forma giyen bir başka isim Gökhan Berkay Yıldız ise bonservisiyle Gölcükspor’a verilmiştir. Berkay’ın ise bir sonraki satışından %30’u kulübümüzün olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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