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Bursaspor'dan transfer açıklaması

BURSA,() - BURSASPOR Kulübü, transfer iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Teknik Direktörü`nün önüne 80-100 kişilik bir oyuncu listesi koyup, hocam “Seç beğen alalım“ demez" ifadelerine yer verdi. Bursaspor Kulübü, transfer...

Bursaspor'dan transfer açıklaması

BURSA,() - BURSASPOR Kulübü, transfer iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Teknik Direktörü`nün önüne 80-100 kişilik bir oyuncu listesi koyup, hocam “Seç beğen alalım“ demez" ifadelerine yer verdi.
Bursaspor Kulübü, transfer iddialarına ilişkin yer alan haberler için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. "Transfer dönemleri böyledir. Gündem transfer olduğunda gerçeklerle hayaller, doğrularla yanlışlar birbirine karışır" ifadelerine  yer veren yeşil beyazlı kulüp şu açıklamayı yaptı:
"Dolayısıyla bugün ortaya çıkmış olan transfer listesi için “bizim dosyamızdaki liste budur“ demek elbette ki mümkün değildir. Aslına bakılırsa mantık olarak da hiç bir kulüp, Teknik Direktörü`nün önüne 80-100 kişilik bir oyuncu listesi koyup, hocam “Seç beğen alalım“ demez. Kulüp olarak, hem hocamızın hem de ilgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları istişare edip, 12-13 kişilik bir oyuncu listesi hazırladık. Değerlendirmeyi bu liste üzerinden yapıyoruz. Bu listenin de bizim tarafımızdan sızdırılması mümkün değildir. Ancak bu transfer dönemlerinde oyuncuların kendileri, arkadaşları ve menajerlerini düşündüğünüzde bir ön görüşmenin, bir nabız yoklamasının bile transfer olmuş bitmiş gibi sunulmasının önüne geçilemediği de bir gerçektir. Bunlar futbolun doğasında olan ve yıllardır futbol ailesinde yaşanan olaylardır. Biz kendimizden eminiz ve hocamızla yüzde yüz bir mutabakatla ara transfer dönemini noktalayacağız."
Taraftarlarına verecekleri mesajın Teknik Direktör Paul Le Guen ile birlikte titiz bir çalışma yaptıkları olduğunu belirten yeşil beyazlı kulüp ayrıca, açıklamasında "Gidecek arkadaşlarla birlikte nicelik olarak daha makul sayıda, ancak nitelik olarak daha kaliteli bir kadroyla ikinci yarı mücadelemizi yapacağımıza hocamızın da bizim de inancımız tamdır" ifadelerine de yer verdi.

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