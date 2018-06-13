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Bursaspor'dan Mustafa Er açıklaması

BURSA,() Bursaspor Kulübü'nde futbol direktörlüğü görevine yakın geçmişte getirilen Mustafa Er görevinden istifa etti. Er'in istifasının ardından Bursaspor Kulübü ise açıklama yayınlayarak tecrübeli teknik adama teşekkür etti. Yeşil...

Bursaspor'dan Mustafa Er açıklaması

BURSA,()

Bursaspor Kulübü'nde futbol direktörlüğü görevine yakın geçmişte getirilen Mustafa Er görevinden istifa etti. Er'in istifasının ardından Bursaspor Kulübü ise açıklama yayınlayarak tecrübeli teknik adama teşekkür etti.
Yeşil beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, yeni sezona yönelik teknik yapılanmayla ilgili çalışmalar sırasında, zor dönemlerde sorumluluk alan Mustafa Er’in kulübümüzdeki görevine devamı konusunda görüş birliği içinde hareket etmiş ve kendisiyle görev tanımıyla ilgili istişarede bulunulmuştur. Bursaspor’un geleceğinde önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olduğuna inandığımızdan dolayı, kendisine birinci yardımcı antrenörlük, Futbol Direktörlüğü ya da, kulüp tarafından finanse edilmek suretiyle  bir yıl süreyle yurt dışında eğitim alması, yabancı dilini geliştirmesi ve teknik açıdan donanımını zenginleştirmesi teklif edilmiştir. Tercihini Futbol Direktörlüğü’nden yana kullanan ve son derece geniş yetkilerle başladığı görevinde, kısa sürede oldukça mesafe kat eden Mustafa Er, dün itibariyle bizim açımızdan da sürpriz bir şekilde istifasını sunmuş ve bu görevi yapamayacağına dair görüş bildirmiştir. Bursaspor’un bir değeri olarak kabul ettiğimiz Mustafa Er, ısrarlı telkinlerimize rağmen kulüpte görev almak istemediğini ve kararını değiştirmeyeceğini beyan ederek, istifa etmiştir. Kendisinin vermiş olduğu bu karara saygı duyuyor ve önce futbolcu, ardından teknik adam olarak kulübümüze yaptığı hizmetlere teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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