Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Bursaspor'dan evinde Kasımpaşa'ya ezici üstünlük

Gürkan DURAL / BURSA,() Bursaspor, Kasımpaşa'yı sahasında ağırladığı 11 maçın 9'undan galip ayrılırken, rakibine iç sahada ezici bir üstünlük kurdu. İki takımın rekabetinde şu ana dek golsüz biten bir maç bulunmazken, özellikle...

Bursaspor'dan evinde Kasımpaşa'ya ezici üstünlük

Gürkan DURAL / BURSA,()

Bursaspor, Kasımpaşa'yı sahasında ağırladığı 11 maçın 9'undan galip ayrılırken, rakibine iç sahada ezici bir üstünlük kurdu. İki takımın rekabetinde şu ana dek golsüz biten bir maç bulunmazken, özellikle Bursaspor bu sezon başarılı iç saha görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de istikrarsız bir grafik çizen Bursaspor, pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu kritik randevu için hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekibin, sahasında oynadığı maçlarda İstanbul ekibine karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Şu ana kadar rakibini 11 resmi maçta sahasında ağırlayan Bursaspor, bu maçların 9'unda kazanan taraf olurken, yalnızca birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, aynı zamanda Kasımpaşa'yı evindeki son 3 maçta da mağlup etmeyi başardı.
GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK
İki takımın zorlu randevularında en farklı galibiyeti Bursaspor, yine bir iç saha maçında elde etti. Yeşil-Beyazlı ekip, 1996-97 sezonunda oynanan mücadeleyi 6-1'lik skor ile kazanmıştı. Rakibini evinde ağırladığı 11 maçta da gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, sahasında üst üste kazandığı son 3 mücadelede ise Kasımpaşa ağlarına 10 gol bırakırken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü. İki takım arasında hazırlık maçları da dahil olmak üzere toplamda 28 maçta ise golün çıkmadığı bir mücadelenin olmaması dikkat çekti.
Bu sezon iç sahada sergilediği performansla öne çıkan ve puanları toplayan Bursaspor, sahasında oynadığı son 2 lig maçını da kazanmasını bildi. Ancak aynı grafiği dış saha maçlarına yansıtmakta zorlanan yeşil beyazlılar, ligde topladığı 33 puanın 25'ine evindeki mücadelelerde ulaştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314