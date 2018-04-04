Bursaspor'dan evinde Kasımpaşa'ya ezici üstünlük

Gürkan DURAL / BURSA,()

Bursaspor, Kasımpaşa'yı sahasında ağırladığı 11 maçın 9'undan galip ayrılırken, rakibine iç sahada ezici bir üstünlük kurdu. İki takımın rekabetinde şu ana dek golsüz biten bir maç bulunmazken, özellikle Bursaspor bu sezon başarılı iç saha görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de istikrarsız bir grafik çizen Bursaspor, pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu kritik randevu için hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekibin, sahasında oynadığı maçlarda İstanbul ekibine karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Şu ana kadar rakibini 11 resmi maçta sahasında ağırlayan Bursaspor, bu maçların 9'unda kazanan taraf olurken, yalnızca birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, aynı zamanda Kasımpaşa'yı evindeki son 3 maçta da mağlup etmeyi başardı.

GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK

İki takımın zorlu randevularında en farklı galibiyeti Bursaspor, yine bir iç saha maçında elde etti. Yeşil-Beyazlı ekip, 1996-97 sezonunda oynanan mücadeleyi 6-1'lik skor ile kazanmıştı. Rakibini evinde ağırladığı 11 maçta da gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, sahasında üst üste kazandığı son 3 mücadelede ise Kasımpaşa ağlarına 10 gol bırakırken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü. İki takım arasında hazırlık maçları da dahil olmak üzere toplamda 28 maçta ise golün çıkmadığı bir mücadelenin olmaması dikkat çekti.

Bu sezon iç sahada sergilediği performansla öne çıkan ve puanları toplayan Bursaspor, sahasında oynadığı son 2 lig maçını da kazanmasını bildi. Ancak aynı grafiği dış saha maçlarına yansıtmakta zorlanan yeşil beyazlılar, ligde topladığı 33 puanın 25'ine evindeki mücadelelerde ulaştı.

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