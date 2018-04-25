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Bursaspor'dan A.Konyaspor'a büyük üstünlük

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR, Atiker Konyaspor'u konuk ettiği 14 lig maçının 10'undan galibiyetle ayrılırken, Stancu'nun Konya ekibine attığı goller dikkat çekti. Spor Toto Süper Lig'de 31'inci hafta mücadelesinde sahasında Atiker...

Bursaspor'dan A.Konyaspor'a büyük üstünlük

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR, Atiker Konyaspor'u konuk ettiği 14 lig maçının 10'undan galibiyetle ayrılırken, Stancu'nun Konya ekibine attığı goller dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'de 31'inci hafta mücadelesinde sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Bursaspor iç sahada rakibine olan üstünlüğü ile dikkat çekiyor. Daha önce ligde renktaşını ağırladığı 14 maçın 10'undan galibiyetle sahadan ayrılan Bursaspor, yalnızca 1 kez kaybetti. Geride kalan 3 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçların 8'inde kalesini gole kapatmayı başaran Timsah, rakip fileleri ise 20 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.
GOLLER STANCU'DAN
Atiker Konyaspor'a karşı Bursaspor'da en golcü oyuncu ise Bogdan Stancu oldu. Rumen forvet, Konya ekibine karşı çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti. Atiker Konyaspor'a karşı Moussa Sow 6 maçta 2 gol, 1 asist ve Pablo Martin Batalla ise 7 maçta birer gol ve asist ile oynadı. Bogdan Stancu, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan ve Bursaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

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