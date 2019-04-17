Bursaspor'da yönetici Nihat Arı istifa etti

Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursaspor'da Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Arı istifa etti.

Bursaspor Kulübü'nde Başkan Ali Ay'a arazi devri gelişmesinin yankıları istifa ile sonuçlandı. Bursaspor Kulübü Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Arı istifa ettiğini açıkladı. Nihat Arı, istifasını şu sözlerle duyurdu:

“Büyük bir onur ile görev yaptığım Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu‘ndan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Uzun süredir büyük Bursaspor camiasına hizmet aşkıyla devam eden mücadelemiz, maalesef istediğimiz ve beklenen sonuca ulaşamamaktadır. Göreve geldiğim günden bu yana geçen süre zarfında kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilmek için gayret gösterip, pek çok olumsuzluğa rağmen mücadeleye devam ettim. En son ortaya çıkan kulübe ait arazi devri gelişmesi, kamuoyunda olduğu gibi şahsım açısından da son derece rahatsızlık veren bir durum oldu. Mevcut şartlar altında yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam etmem mümkün olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte Bursaspor sevgimi dışarıdan vereceğim destekle sürdüreceğim. Saygı ve selamlarımla."

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