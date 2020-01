Bursaspor'da yeni transferler imzaladı

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Emrullah Şalk ve Kerem Can Akyüz ile sözleşme imzaladı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan’ın katılımıyla Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki imza töreni taraftara açık gerçekleşti. Bu sene zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Başkan Mestan, “Devre arası 4 oyuncu ile anlaştık. Öncelikle ben futbolcularımıza, böyle büyük bir camiaya geldikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hak ettiğimiz yere hep birlikte geleceğiz, biz hepimiz bir arada olduğumuzda neleri gördük. İstemediğimiz bir ligdeyiz, kendimizi burada misafir olarak düşünüyoruz. Transferlerimiz bize güç katacak. Bize transferler konusunda yardım eden şehir dinamiklerimize teşekkür ediyorum. Yeni sloganımız ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ diyerek yola çıktık. Kampanyamız devam ediyor, istediğimiz yere geleceğimize inanıyorum. Kampanyaya destek verenlere özellikle teşekkür etmemiz gerekiyor, insanların motivasyonunu bozmamamız lazım, bizlere görev düşüyor. Futbolcularımızı Akhisarspor maçına yetiştiriyoruz” dedi.

Başkan Mestan ayrıca, transferlerde anlayış gösteren Alanyaspor ve Antalyaspor camialarına da teşekkür etti.

SERDAR ÖZKAN: BURSASPOR'U HİÇBİR ZAMAN ALT LİGDE GÖRMEDİM

Daha önce iki kez Bursaspor ile transfer görüşmesinin olduğunu kaydeden Serdar Özkan, “Bugüne kısmetmiş. Transfer sürecinde Mesut Mestan, İbrahim Üzülmez, Selçuk Erdoğan beni çok istediklerini söyledi ve bunu hissettirdiler. Buraya gelirken hiçbir şey düşünmedim. Yakın çevremden şöyle tepkiler aldım; ‘Neden bir alt lige gidiyorsun?’ diye. Aslında Bursaspor’a gelirken, hiçbir zaman Bursaspor’u alt ligde görmedim çünkü daha önce birçok kez buraya maç için geldim, gerçekten çok büyük bir camia görünüyor ama içeri girince çok daha büyük bir camia olduğunu anladım. Birkaç kez dışarı çıktım, insanlar da bana çok güvendiklerini hissettirdiler. Bende inşallah bu beklentileri karşılayacağım. Ben de insanım, kötü oynayabilirim ama şundan şüpheniz olmasın her zaman son ana kadar yapabildiğim en iyi mücadelemi ortaya koyacağım” diye konuştu.

TAYFUR BİNGÖL: KALBİM BURSASPOR'U TERCİH ETTİĞİ İÇİN GELDİM

Bursaspor gibi özel ve büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Tayfur Bingöl ise, “Bursaspor’un, taraftarın büyüklüğünü, coşkusunu yaşamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde emeği geçen Mesut Mestan’a, İbrahim Üzülmez ve ekibine, Selçuk Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce yoğun bir transfer mesaisi harcandı. 5-6 Süper Lig ekibiyle görüşme halindeydim, Bursaspor’dan teklif geldi. Kalbim Bursaspor’a sıcak baktığı için Bursaspor’u tercih ettim. Bursaspor’a en iyi şekilde hizmet edeceğim. Üçüncü şampiyonluğumu Bursaspor armasıyla düşlüyorum. Elimden gelen her şeyi Bursaspor için yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

EMRULLAH ŞALK: BU ŞAMPİYONLUK DEĞİL, KULÜBÜN GELECEĞİNİ KURTARMA DAVASI

Kaleci Emrullah Şalk ise, Adana Demirspor’dan geldiğini ve Adana ekibinin belki de en iyi mali duruma sahip kulüplerden biri olduğuna işaret eden Emrullah Şalk, “Adana Demirspor maddi olarak belki en rahat kulüplerden bir tanesi ama elimdeki 1.5 yıllık kontratı feshedip geldim. Bunu yapmamdaki etkenlerden birisi Başkanımız, Selçuk Erdoğan ve İbrahim hocaydı. Biz şöyle bir anlayış belirledik; üç şampiyonluğum var, dördüncüsünü yaşamak istiyorum elbet ancak bu bizim için şampiyonluk değil, bir kulübün geleceğini kurtarma davası. Hepimizin ve kulübün geleceği adına bunu dava olarak görüp böyle çalışıp, sizlerin de desteğiyle mayısın 2’sinde bu tesiste güzel bir kutlama yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

KEREM CAN AKYÜZ: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA GELDİK

Son olarak söz alan Kerem Can Akyüz de, “Bu sıcak karşılama ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Transfer teklifleri aldık, Bursaspor’u tercih etme nedenimiz hem mazi olarak, hem tutku, coşku olarak diğer takımlardan 2-3 adım önde olmasıydı. Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Elimizi taşın altına koymaya geldik, hiçbir olumsuz eleştiriden etkilenmeden bu takımı layık olduğu Süper Lig’e inşallah çıkaracağız” açıklamasını yaptı.

Daha sonra yeni transferler, Başkan Mesut Mestan ile birlikte poz verirken, imza töreninin ardından oyuncular taraftara imza dağıttı.

