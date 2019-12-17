Bursaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi son buldu

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Bursaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son verildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.