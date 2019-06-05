Bursaspor'da yabancıların değeri düştü, yerlilerin yükseldi

Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursaspor sezonu küme düşerek tamamlarken, yeşil beyazlı ekipten ayrılan oyuncular da dahil olmak üzere yerli oyuncuların değerlerini yükselttiği, yabancıların ise değerlerinin düştüğü gözlemlendi.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor küme düşerken, bu durum oyuncuların da piyasa değerlerini önemli ölçüde etkiledi. Genelini yabancıların oluşturduğu 9 oyuncu, yeşil beyazlı ekipte ilk olarak forma giydiği gündeki piyasa değerinde düşüş yaşadı. En çarpıcı düşüş büyük umutlarla kadroya dahil edilen Diafra Sakho’da görüldü. Bursaspor formasını ilk giydiği dönemde 5 milyon Euro olan Sakho’nun değeri bugün 3 milyon Euro’ya geriledi. 10 Eylül 2017’de ilk kez Bursaspor formasını giyen Yusuf Erdoğan’ın değeri ise 3 milyon Euro’dan 1.25 milyon Euro’ya kadar düştü. Benzer durumlar; Jires Kembo, Santiago Vergini, Henri Saivet, Stephane Badji, Aurelien Chedjou, Jani Atanasov ve Onur Atasayar da da görüldü. Bu oyuncular, sezonun kaybedenleri olarak dikkat çekti.

Bursaspor’da genelini yerlilerin oluşturduğu oyuncu grubunun ise değeri yükseldi. En büyük çıkış Ertuğrul Ersoy’dan geldi. 29 Ekim 2014’te ilk kez Bursaspor formasını terleten genç stoper, 200 bin Euro olan o günkü değerini bugün 2.8 milyon Euro’ya kadar yükseltti. 10 Aralık 2014’te Bursaspor’daki ilk heyecanını yaşayan Okan Kocuk da, 50 bin Euro’luk değerini 1 milyon Euro’ya kadar çıkardı. Yine ilk forma giydiği dönemlerde 50 bin Euro’luk piyasa değerine sahip oyunculardan Burak Kapacak 900 bin Euro’ya, Furkan Soyalp 700 bin Euro’ya ve Ramazan Keskin de 450 bin Euro’ya değerini çıkardı.

Bu oyuncuların ortak özelliği altyapıdan yetişerek, çok düşük bir değerde Bursaspor’da ter dökmeye başlamaları ve sonrasında gösterdikleri performanslarla değerini yükseltmeleri oldu. Bu isimlerin yanı sıra; Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Umut Meraş, Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu ve Muhammed Şengezer de küçük çapta değerini artırdı.

Bursaspor’da bu sezon kiralık olarak oynayan Tunay Torun, Umut Nayir ve Allano Lima’nın piyasa değeri ise sabit kaldı.

Bursaspor’da çıktığı ilk maçtan bugüne kadar değeri düşen oyuncular;

Jires Kembo: 3 milyon Euro (26 Ağustos 2017) / 550 bin Euro (Kayıp: 2.45 milyon Euro)

Diafra Sakho: 5 milyon Euro (2 Eylül 2018) / 3 milyon Euro (Kayıp: 2 milyon Euro)

Yusuf Erdoğan: 3 milyon Euro (10 Eylül 2017) / 1.25 milyon Euro (Kayıp: 1.75 milyon Euro)

Santiago Vergini: 1.5 milyon Euro (30 Ekim 2018) / 800 bin Euro (Kayıp: 700 bin Euro)

Henri Saivet: 2 milyon Euro (26 Ağustos 2018) / 1.4 milyon Euro (Kayıp: 600 bin Euro)

Stephane Badji: 1.25 milyon Euro (11 Ağustos 2018) / 1 milyon Euro (Kayıp: 250 bin Euro)

Aurelien Chedjou: 750 bin Euro (2 Eylül 2018) / 500 bin Euro (Kayıp: 250 bin Euro)

Jani Atanasov: 600 bin Euro (11 Ağustos 2018) / 450 bin Euro (Kayıp: 150 bin Euro)

Onur Atasayar: 300 bin Euro (17 Ocak 2017) / 200 bin Euro (Kayıp: 100 bin Euro)

Bursaspor’da çıktığı ilk maçtan bugüne kadar değeri yükselen oyuncular;

Ertuğrul Ersoy: 200 bin Euro (29 Ekim 2014) / 3 milyon Euro (Kazanç: 2.8 milyon Euro)

Okan Kocuk: 50 bin Euro (10 Aralık 2014) / 1 milyon Euro (Kazanç: 950 bin Euro)

Burak Kapacak: 50 bin Euro (18 Mayıs 2018) / 900 bin Euro (Kazanç: 850 bin Euro)

Furkan Soyalp: 50 bin Euro (28 Şubat 2013) / 700 bin Euro (Kazanç: 650 bin Euro)

Ramazan Keskin: 50 bin Euro (6 Ekim 2018) / 450 bin Euro (Kazanç: 400 bin Euro)

Barış Yardımcı: 1.2 milyon Euro (11 Ağustos 2017) / 1.5 milyon Euro (Kazanç: 300 bin Euro)

Aytaç Kara: 1.5 milyon Euro (11 Ağustos 2018) / 1.75 milyon Euro (Kazanç. 250 bin Euro)

Umut Meraş: 350 bin Euro (21 Eylül 2018) / 600 bin Euro (Kazanç: 250 bin Euro)

Iasmin Latovlevici: 250 bin Euro (2 Eylül 2018) / 400 bin Euro (Kazanç: 150 bin Euro)

Abdullahi Shehu: 600 bin Euro (27 Ocak 2018) / 700 bin Euro (Kazanç: 100 bin Euro)

Muhammed Şengezer: 200 bin Euro (25 Ocak 2017) / 300 bin Euro (Kazanç: 100 bin Euro)

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