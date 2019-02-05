Bursaspor'da Tunay şoku

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un deneyimli oyuncusu Tunay Torun sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamazken, uzun bir süre takımdan ayrı kalabileceği öğrenildi.

Bursaspor'un deneyimli oyuncusu Tunay Torun, Atiker Konyaspor maçına ilk 11'de başlarken henüz 10'uncu dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Henri Siavet'ye bırakmak zorunda kaldı. Sahadan üzgün ayrılan Tunay'ı takım arkadaşları teselli ederken, bu sezon iyi bir performans vermesi beklenilen Saivet de karşılaşma boyunca etkisiz kaldı. Karşılaşma sonrası soruları yanıtlayan teknik direktör Samet Aybaba ise, Tunay'ın bir sakatlığının olduğunu belirterek, bu sakatlığın uzun sürebileceğini kaydetti. Diafra Sakho'nun da yokluğunda yeşil beyazlılar böylelikle bir süre Tunay Torun'dan da faydalanamayacak. Tunay'ın kesin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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