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Bursaspor'da Stancu ayrılmak istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,() -  Bursaspor'da Bogdan Stancu'nun, yönetiminin anlaşma çabalarına karşın olumlu adım atmayarak takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Stancu'nun sözleşme fesih tebligatının ise henüz kulübe ulaşmadığı bildirildi. Bursaspor'da...

Bursaspor'da Stancu ayrılmak istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - 

Bursaspor'da Bogdan Stancu'nun, yönetiminin anlaşma çabalarına karşın olumlu adım atmayarak takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Stancu'nun sözleşme fesih tebligatının ise henüz kulübe ulaşmadığı bildirildi.
Bursaspor'da Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. Yeşil beyazlı kulübün alacakları nedeniyle daha önce de menajeri aracılığıyla görüştüğü Rumen futbolcunun, kulübün tüm önerilerine karşın sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istediği öğrenildi. Yeşil beyazlı yönetimin alacakları konusunda anlaşma çabalarına olumlu yanıt vermeyen Rumen futbolcunun, takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı öne sürüldü. Kulüpten alınan bilgiye göre henüz Stancu'nun sözleşme fesih tebligatı, Bursaspor Kulübü'ne ulaşmazken, resmi belgenin ulaşması halinde konuya dair açıklama yayınlanması bekleniyor.
Sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma giyemeyen Bogdan Stancu, dün akşamki idmanda yer almasına karşın bugün sabah saatlerindeki antrenmana çıkmamıştı. Performansı nedeniyle de eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen forvet, bu sezon yeşil beyazlı formayı giydiği 8 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

(FOTOĞRAFLI)

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