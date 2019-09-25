Bursaspor'da Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve kaptan Selçuk Şahin soruları yanıtladı

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Ziraat Türkiye Kupası’nda Muğlaspor galibiyetinin ardından üst tura yükselen Bursaspor, TFF 1’inci Lig’de bu hafta sahasında ağırlayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Sabah gerçekleşen idman öncesinde Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve takım kaptanı Selçuk Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zorlu bir kupa maçını geride bıraktıklarına işaret eden Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, ligdeki şampiyonluk hedefleriyle birlikte kupada da iyi sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydetti. Muğlaspor karşılaşmanın takımın moral kazanması açısından önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, “Önümüzdeki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına ve geleceğe daha olumlu bakma adına iyi bir galibiyet oldu. Genel açıdan takımın gidişatını iyi görüyorum. Adana Demirspor deplasmanında ufak bir nazar boncuğu oldu. Bunu Erzurumspor maçıyla telafi edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

"TRANSFER DÖNEMİNİ ÇOK SIKINTILI BİR ŞEKİLDE GEÇEBİLDİK"

Ligin zorlu geçeceğini vurgulayan Erdoğan, Bursaspor’un büyüklüğünün tartışılmayacağını ancak şu anki süreçte bazı dezavantajlara sahip olduklarını söyledi. Transfer döneminin sıkıntılı geçtiğini belirten Erdoğan, “Transfer dönemini çok sıkıntılı bir şekilde, 2-2.5 aylık süreçte geçebildik. Bundan dolayı takımımızın iskeleti oluşmadı. Ligde son yıllarda hiç olmadığı kadar 1’inci ile 11’inci arasında bir maçlık kadar sıkışmış bir bant var, bu da bizim adımıza olumlu görünüyor. İlerleyen süreçte Milli takım arasına kadar B.B. Erzurumspor ve Altay maçlarını iyi bir şekilde değerlendirip, takımın iskelet kadrosunu oluşturarak önümüze bakmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"CEZAYA ÇOK ÜZÜLDÜK, ANAHTAR FAKTÖR SABIR"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) verdiği -3 puan cezasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Çok üzüldük aslında, hukuki ve idari bir konu. Yönetim kurulumuz bu konu üzerinde çok emek verdi fakat uzun vadeli dosyalar var ve haber kısa süre önce geldi. Dosya sayısı çok fazla ve ödeme tutarı da kulübün boyunu aşacak durumda. Bu süreci ne yönetim kurulu, ne teknik heyet, ne oyuncular, ne de siz basın mensupları olarak sadece kendi başımıza aşma şansımız yok. Şehrin yakaladığı bir hava var, bu birlikteliğimizi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Galibiyette ne bir maç bizi şampiyonluğa götürecek, ne de mağlubiyette bir maç bizi şampiyonluktan edecek. Kesinlikle ve kesinlikle anahtar faktör sabır. İnanıyorum ki sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

"VOLKAN ŞEN'E BUNLARIN YAKIŞTIĞINI SÖYLEYEMEM"

Basında yer alan Volkan Şen’in, Adana Demirspor karşılaşmasında yeşil-beyazlılara yönelik “Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir” ifadelerinin sorulması üzerine ise Erdoğan, “Futbol sahada oynanıyor. Soyuma odasında arkadaşlarım bu şekilde bir olay anlattı bana. Bursaspor’un ekmeğini yemiş, Bursaspor’un şampiyon armasını taşımış Vakıfköy’den çıkmış bir oyuncuya bunların yakıştığını söyleyemem. Maç içerisinde yaşanmış bir olaydır umarım telafi edilir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"KRİTİK DÖNEMEÇ ERZURUMSPOR MAÇI"

Takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hazır çorbayı alıyorsunuz, tencerenin içerisine döküyorsunuz onun bile zamana ihtiyacı var. Oyuncunun fiziksel, biyolojik ve bazı taktiksel parametrelere uyma süreçleri var. En hızlı giden oyuncu aralarında Anıl Karaer. Sonrasında Selçuk Şahin ve Yevhen Seleznov geliyor. Özer Hurmacı’nın ufak bir sakatlığı var. Altay maçına kadar takımın optimum performansına ulaşacağını düşünüyorum. Umarım hocamız da bu süreci teknik heyetiyle birlikte iyi değerlendirir, gerçi onların işi de çok zor. Kamp üzerine kamp yapıyorlar, yeni gelen oyuncuların performansını artırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki bir hafta belirleyici olur diye düşünüyorum ama kritik dönemeç Erzurumspor maçı. Hem moral motivasyon anlamında hem geçen haftaki puan kaybının tamamlanması açısından çok önemli diye düşünüyorum” dedi.

"EN ÖNEMLİ DESTEKÇİMİZ TARAFTARIMIZ"

Deplasmanlara gittiklerinde Bursaspor geldiği için rakip tribünlerine gelen seyircilerin arttığını söyleyen Erdoğan, “Önümüzde 51 puan var, 51 puanın 6’sını aldık. Geride kalan 45 puana da talip olmak için devam edeceğiz. Şampiyonluk yolunda bizim en önemli destekçimiz taraftarımız. Bunun için iç saha maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Çok önemli bir Erzurumspor maçı oynayacağız. İç sahada şu ana dek maç kaybetmediler, dış sahada da puan alamadılar. Umarım dış saha performansları bu paralelde devam eder” şeklinde konuştu.

"EVİMİZDE ÇOK İYİ VE ATEŞLİ OYNAYAN BİR TAKIMIZ"

Adana Demirspor karşılaşmasındaki mağlubiyet sonrası üzüntü yaşadıklarını belirten Bursaspor kaptanı Selçuk Şahin ise “Beklemediğimiz ve hiç istemediğimiz bir skor oluştu. Ondan sonra kupa maçı bir an önce toparlanma adına bizim için fırsattı ve iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Kupa da bizim için önemli, gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Tabii ilk hedefimiz ve en önemlisi Süper Lig’e çıkmak için 1’inci Lig’de şampiyon olmak. Bu hafta da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile zorlu bir maç oynayacağız. Ligin iddialı ekiplerinden bir tanesi. Kendi sahamızda çok iyi ve ateşli oynayan bir takımız inşallah bu şekilde devam eder ve kazanırız” dedi.

"3 PUANI TELAFİ EDECEK KADROMUZ VAR"

Puan silme cezasının kendilerini üzdüğünü çünkü maçı kazanabilme adına çok fazla mücadele ettiklerini söyleyen deneyimli futbolcu, “Moral bozukluğu oldu ama kesinleşirse yapabileceğimiz bir şey yok, bir maç kaybımız olacak ama bunu telafi edecek kadromuz, gücümüz, kalitemiz var. Çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da böyle bir şey ile karşılaşır mıyız bilmiyorum ama 3 puanı telafi edecek kadromuz var” yorumunu yaptı.

"PUAN KAYIPLARI OLACAK AMA ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Ligde çok iddialı takımların bulunduğunu ve herkesin Süper Lig’e çıkma amacıyla önemli hamleler yaptığını vurgulayan Selçuk Şahin, “Herkes şampiyonluğu istiyor, biz de o camialardan bir tanesiyiz. Çok kolay olmayacak, zor olacaktır kesinlikle. Bursaspor büyük bir camia, iyi bir kadro kurdu. Her maçı çıkacağız kazanacağız durumu çok kolay olmayacak. Bunu isteyeceğiz, mücadele edeceğiz, zaman zaman puan kayıpları olacak ama biz çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna da çok ihtiyacımız var. Her maçı ayrı final olarak görmek lazım. Özellikle içeride kazanarak devam etmemiz lazım çünkü içerideki kayıp bizi zor duruma sokabilir. Seyircimizin de müthiş desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ederken teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle ile başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Bursasporlu oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Selçuk Erdoğan açıklamalar

-Selçuk Şahin açıklamalar

-Antrenmandan detaylar

