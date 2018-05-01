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Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR'DA Moussa Sow rüzgarı esiyor. Senegalli yıldız, son 3 haftayı boş geçmezken, yeşil beyazlı forma ile çıktığı lig maçlarında çektiği 3 isabetli şutu da gol yaptı. Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor,...

Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR'DA Moussa Sow rüzgarı esiyor. Senegalli yıldız, son 3 haftayı boş geçmezken, yeşil beyazlı forma ile çıktığı lig maçlarında çektiği 3 isabetli şutu da gol yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasındaki kritik maçta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Yeşil beyazlıların devre arasında kadrosuna kiralık kattığı Moussa Sow da, takımının ilk golünü kaydederken yükselişini sürdürdü. 3 maçtır üst üste gol sevinci yaşayan Senegalli yıldız, daha önce de Göztepe ve Kardemir Karabükspor filelerini havalandırmıştı. 
3 İSABET, 3 GOL
Bursaspor'da Sow, girdiği pozisyonları gole çevirme oranıyla da göze çarpıyor. Senegalli yıldız oyuncu, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 9 lig maçında 6 şut çekerken bunların 3'ünde isabet sağladı ve 3'ünde de rakip ağları havalandırmayı başardı. Bir ara sakatlık geçiren ve 1 ay sahalardan uzak kalan Sow, öncesinde ise performansı nedeniyle eleştiriliyordu.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Moussa Sow , kendileri için oldukça önemli bir maçı geride bıraktıklarına işaret ederek, "Kafamızı rahatlatmak için önemli bir maçtı çünkü uzun süre kazanamadığımız belli dönemler olmuştu, kazandığımız için mutluyuz. Mustafa Hoca, takıma bir şeyler katabilen bir hoca oldu. Paul Le Guen’in de yaptığı katkıları unutmamak lazım. Şu an hocamız çok iyi işler yapıyor. Umarım sezon sonuna kadar onunla devam ederiz" diye konuştu.

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