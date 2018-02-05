Bursaspor'da Shehu sakatlığı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un antrenmanında Abdullahi Shehu ile Mikel Agu bir pozisyonda çarpıştı. Agu kalkarak antrenmana devam ederken, tedavisinin ardından sahaya dönen ancak ağrıları artan Shehu ise idmanı yarıda bıraktı.

Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanın en dikkat çekici olayı Abdullahi Shehu’nun sakatlanması oldu. Yarı sahada minyatür kaleler arasında maç yapan yeşil beyazlı ekipte bir pozisyonda Mikel Agu ile Abdullahi Shehu çarpıştı. Her iki oyuncu da yerde bir süre sakatlık yaşarken, Agu ayağa kalkarak antrenmana devam etti. Kulüp doktorlarının gelerek tedavisinin ardından zorlanarak ayağa kalkan Shehu, antrenmana kısa bir süre daha devam etti. Ancak ağrıları artan genç oyuncu, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

ERTUĞRUL TAKIMLA, SOW AYRI ÇALIŞTI

Beşiktaş karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Ertuğrul Ersoy, bugünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, tedavisi süren Moussa Sow ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ayrıca, tedavileri süren Pablo Martin Batalla, Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmazken, Cristobal Jorquera ise salonda tedavisine devam etti.

Yeşil beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan detaylar

- Yarı saha maçı

- Shehu'nun sakatlık anı

- Sakatlık sonrası yaşananlar