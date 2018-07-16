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Bursaspor'da Sercan Yıldırım ile yollar ayrılıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan; ancak daha sonrasında istikrarsız performansı nedeniyle kariyerinde düşüşe geçen Sercan Yıldırım, yeşil beyazlı kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Bursaspor'un...

Bursaspor'da Sercan Yıldırım ile yollar ayrılıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan; ancak daha sonrasında istikrarsız performansı nedeniyle kariyerinde düşüşe geçen Sercan Yıldırım, yeşil beyazlı kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
Bursaspor'un altyapısından yetiştikten sonra yeşil beyazlı kulüp ile birlikte Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sercan Yıldırım ile yollar ayrılıyor. 2016-2017 yaz transfer sezonunda Serdar Aziz'in Galatasaray'a gidişiyle birlikte takas anlaşması sonrası yeşil beyazlı kulübe gelen Sercan Yıldırım'in sözleşmesi yakın süreçte feshedilecek. Sakatlığının da etkisiyle geçtiğimiz sezonu, resmi bir maça çıkmadan geçiren 28 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Samet Aybaba da antrenmanlarda yer vermemişti.
2011-2012 sezonunun yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sercan Yıldırım, sarı kırmızılı kulüpte 26 maça çıkarken beklentileri karşılayamamıştı. Akabinde sarı kırmızılı kulüp tarafından sırasıyla Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve 2 kez de Bursaspor'a kiralanan tecrübeli oyuncu, en son 3 Haziran 2017'de, Bursaspor'un Trabzonspor ile oynadığı ve deplasmanda 2-1 kazanarak kümede kaldığı maçta forma giymişti.
Sercan Yıldırım, yeşil beyazlı kulüpte toplamda 175 maça çıkarken 38 gol attı, 17 de asist kaydetti.

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