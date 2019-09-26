Bursaspor'da Seleznov küllerinden doğdu

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Transfer döneminin sona ermesine 1 saniye kala lisansı çıkarılan Yevhen Seleznov, Bursaspor'da fırtına gibi başladı. Ukraynalı golcü, henüz 133 dakika süre almasına karşın 2'şer gol ve asist gerçekleştirdi.

Bursaspor’da transferi son saniyede yetiştirilen ve yeşil beyazlı ekibin son transferi olan Yevhen Seleznov, henüz 3 maçta görev almasına karşın verdiği katkı ile öne çıkıyor. Bursa temsilcisinde çıktığı ilk maçında Osmanlıspor’a karşı oynanan lig mücadelesinde yalnızca 4 dakika sahada kalan deneyimli forvet oyuncusu, takımının üçüncü golünün hazırlayıcısı olmuştu. Daha sonra Adana Demirspor ile ligde oynanan maçta da 45 dakika görev alan Seleznov, takımının tek golünü kaydetti. Bursaspor’un kupada oynadığı Muğlaspor maçında da 84 dakika süre alan deneyimli oyuncu, bir gol atarken bir de asist kaydetti. Böylelikle Seleznov, sadece 3 maçta forma giydiği 133 dakikada 2 gol ve 2 asiste imza atarak toplamda 4 gole katkıda bulundu.

FUTBOLU ÖZLEMİŞ

Daha önce Süper Lig’de de uzun dönem forma giyen Ukraynalı golcü, attığı gollerle öne çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon Akhisarspor’da kadro dışı kalmasının ardından İspanya’nın Malaga Kulübü’ne transfer olan Seleznov, burada ise formaya hasret kaldı. Malaga’da yalnızca 12 maçta görev alabilen Seleznov, bu mücadelelerin ise hemen hemen tamamında oyuna son anlarda girmişti. Bursaspor ile birlikte yeniden kendini bulmaya başlayan 34 yaşındaki forvet, ilerleyen yaşına karşın tecrübesiyle birlikte futbolu da ne kadar özlediğini gösterdi.

ELEŞTİRİLERE FOTOĞRAFLA YANIT VERDİ

Yevhen Seleznov, takıma katıldığı ilk günden bu yana fazla kiloları nedeniyle eleştiriliyordu. Seleznyov‘un sosyal medya hesabından, tesislerdeki spor salonundan paylaştığı fotoğraftaki fit görüntüsü dikkat çekti. Seleznyov bu fotoğrafı “Never give up” Asla pes etme” mesajı ile paylaştı.