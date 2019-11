Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ve Anıl Karaer soruları yanıtladı

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, "Avrupa’nın 3 büyük futbol şehrinden biri Bursa. Diğerleri Trabzon ve Napoli. Burada futbol insanların damarında durmuyor, hep dışarı çıkmaya çalışıyor. Yegane amacımız süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak. Buradaki temel sonuç da takımın Süper Lig’e çıkması" dedi. Anıl Karaer ise "En az Süper Lig şampiyonluğu kadar bu sene ki şampiyonluk önemli olacak, tabii ki eşdeğer değildir ama Bursaspor’un tekrar dirilişi, tekrar ayağa kalkışı için bu sene çok önemli, bunun değerini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

TFF 1’inci Lig’de Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi ise sportif direktör Selçuk Erdoğan ve deneyimli oyuncu Anıl Karaer açıklamalarda bulundu.

Boluspor maçıyla birlikte lig maratonunun üçte birlik kısmını tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, 11 maçlık süreçte hedefledikleri 7 galibiyete Boluspor maçıyla birlikte ulaşmak istediklerini kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da Tur’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşmelerini değerlendiren Erdoğan, “Kardeş takımımız Erzurumspor’u çektik. Biliyorsunuz Bursa’da çok fazla Erzurumlu yaşıyor. Bir türlü kopamadık Erzurum’dan, umarım hayırlı bir kura olur. Her şey bizim adımıza güzel olur diye umut ediyorum. Önemli olan lige odaklanacağımız süreç. Bazı hedeflerimiz var, sabırlı bir şekilde bu hedeflerimize devre sonunda da ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

"YEGANE AMACIMIZ TAKIMIN SÜPER LİG'E ÇIKMASI"

Bursa gibi büyük bir futbol camiasında yaşadıklarını ve eleştirilerin normal olduğunu kaydeden Erdoğan, “Avrupa’nın 3 büyük futbol şehrinden biri Bursa. Diğerleri Trabzon ve Napoli. Burada futbol insanların damarında durmuyor, hep dışarı çıkmaya çalışıyor. Eleştirilere olumlu bakıyoruz. Yegane amacımız süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak. Buradaki temel sonuç da takımın Süper Lig’e çıkması. Her şeye açığız. Taraftarlarımızı da bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamaya davet ediyorum. Stadyumda verdiği destekleri sürdürmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

"TAKIMIN EN SEMPATİK İSMİ SELEZNOV"

Yevhen Seleznov’un dilediği süreyi alamamasına ilişkin verdiği görüşleri de gelen bir soru üzerine cevaplandıran Erdoğan, “Takımın en sempatik ismi Seleznov. Bazı saha dışı sorunları var, onları çözmeye çalışıyoruz. Müthiş bir kariyeri var. İnanılmaz derece bir emeği var ama hiçbir teknik ekip değerli bir oyuncuyu, takım kadrosuna uyum gösteren bir ismi dışarıda tutmak istemez. 30 tane oyuncumuz var onlardan biri de Seleznov. Zamanı geldiğinde formayı teslim edeceklerini biliyor. Doğrusal süreçler teknik ekip adına iyi gidiyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"TAKIMA İNANCIM SONSUZ"

Son yılın en büyük futbol trendinin savunma olduğuna işaret eden Erdoğan, “Artık herkes savunma yapmaya başladı. Her bir takım topun arkasına geçiyor. O gün iyi uyanan, kahvaltısını iyi yapan takımlar mücadeleyi iyi götürüyor. Ligdeki bir maçlık bantta 9 takım var. Bursaspor olarak yegane amacımız bu bandın üst sıralarında yer almak. Zorlu bir lig olacak. Devamında da ilk 2 sıra içerisinde Süper Lig’e tırmanmak istiyoruz. Psikolojik olarak çok fazla kopma yaşamamak lazım ligde değişkenler çok fazla. Bugün ilk 8’deki takımlar haftasonu birbirleriyle oynayacak. Ne yapıp edip doğru oyun planıyla, doğru konsantrasyonla Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Balıkesirspor maçının telafisini de bu şekilde yapacağız, benim takıma inancım sonsuz. Takımın da havası gayet iyi, şehrin de desteğini görüyorum bu konuyla ilgili” şeklinde konuştu.

"TAKIM UYUMU TAMAMLANDI"

Sezon başındaki transferleri de değerlendiren Erdoğan, “Balıkesirspor da bizim kadar transfer yaptı fakat onların 2.5-3 senelik bir iskelet kadrosu vardı. Biz bunu kuramadık ama Bursa’da bu mazareti oluşturacak durumumuz da yok. Ligde baktığınızda en çok maç kazanan iki takımdan biriyiz. Bu süreci sürdüreceğiz. Takım uyumu tamamlandı. Devre arası transfer dönemine ilişkin gerekli açıklamayı zamanı geldiğinde yapacağız” dedi.

"TÜM GENÇ MİLLİ TAKIMLARA, FUTSAL DAHİL 16 OYUNCU GÖNDERDİK"

Bursaspor’un altyapı oyuncularının yetiştiği Vakıfköy’e de değinen Erdoğan, “Vakıfköy bizim kalbimiz. Özellikle yabancı oyuncular çok enteresan reaksiyonlar gösterdi. Tesislerin bulunduğu ortam, tesislerdeki oyuncuların tavırları çok olumlu geldi onlara. Vakıfköy ile ilgili sezon başında sıkıntılar yaşadık. Transfer yasağından dolayı U19 ve U17 takımlarından çok fazla oyuncu aldık. Bundan dolayı onların sezon öncesi kamp dönemini biraz etkiledik. U19 ve U21 takımlarında toplamda 64 oyuncu vardı, bunların 40’ı ile yollarımızı ayırdık. Bazıları profesyonel takımlara imza attı. Bir kısmı amatör transfer yaptı, bir kısmı da A Takım seviyesine geldi. Son 2.5 aylık süreçte de Vakıfköy’den Ümit Milli Takım’dan U15’e kadar futsalla birlikte bütün yaş kategorileri dahil olmak üzere 16 oyuncu gönderdik. Özellikle U17 ve U18 Milli takımlarının iskeletini de biz oluşturuyoruz. Vakıfköy tarih boyunca Bursa’nın en şanlı arması olmuştur. Çok başarılı günler yaşamıştır, bizim amacımız bu süreci devam ettirmek olacak” şeklinde yorumladı.

"ŞAMPİYONLUK BANDI 63-64 PUAN CİVARINDA OLACAK"

Lige ilişkin görüşlerini dile getiren Erdoğan, “Devre arası baremi 31-32 olur diye düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı 9 maçı iç sahada oynayacağız. Rakiplerin Bursa’da ne tür konsantrasyon sergilediklerini, oyuna nasıl ekstra motivasyon gösterdiklerini siz görüyorsunuz. İkinci yarı başlangıcına 31-32 puan bandında girebilirsek, şampiyonluk bandının 63-64 civarında olacağını düşünüyorum. Sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"ÖZER'İ UYARDIK"

Takımda genellikle itirazdan görülen kartlara ilişkin bir soru gelmesi üzerine ise Erdoğan, “Özer Hurmacı bu sabah İstanbul’dan döndü, yarım saatlik toplantı yaptık. Bursaspor’a karşı hakemlerin çok olumsuz tavır gösterdiklerini, özellikle iç saha maçlarında bu tavrın zirveye çıktığını söylüyor. Onlara karşı bir ceza yaptırımımız olmayacak. Sadece onların davranışları takımın haklarını savunmak üzerine ama bu kadar basit sarı kart görmemeleri konusunda teknik ekip de ben de uyarıda bulunduk. Çünkü kimseyi kaybetmeye tahammülümüz yok” dedi. Son olarak Erdoğan, sakatlığı bulunan Burak Altıparmak’ın 10-12 günlük süre içerisinde A Takım’a katılacağını söyledi.

"TURU ATLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşmelerini değerlendiren Anıl Karaer, “Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önceliğimiz bu sene kesinlikle lig ama kupada da elimizden geleni yapmak istiyoruz. Genelde zaten oynamayan arkadaşlarımız kupada süre buluyor bu da takımın performansına katkı sağlayacak bir durum. Turu atlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"YENEMEDİĞİMİZ MAÇLARI DA BERABERE BİTİRMEK ÖNEMLİ"

Son olarak oynanan Balıkesirspor ile oynanan karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Karaer, “Bursaspor’un her maç için sahaya çıkış nedeni kazanmaktır. Bunun için elimizden geleni yaptık fakat 1 puanla sahadan ayrıldı. Yenemediğimiz maçları da berabere bitirmek önemli. Fakat tabii ki içeride kesinlikle galip gelmek istiyorduk, üzülecek bir durum yok. Boluspor maçı ile bu maçı telafi edeceğiz. Milli takım arasına da daha iyi gireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"BURSASPOR ŞAMPİYON OLUP, LAYIK OLDUĞU SÜPER LİG'DE YER ALACAKTIR"

Takıma yönelik eleştiriler hakkında gelen soruya ise deneyimli oyuncu, “Beklenti çok fazla, biz de bunun için buradayız. Bunun farkındayız. Taraftarın tabii ki eleştirisi olacak. Kendi adıma bunlardan hiçbir zaman alınmam çünkü herkes iyi bir Bursaspor, iyi bir oyun bekliyor. Bazı eksiklerimiz var. Bu sezon başından yansıyan şeyler. Kolay değil, daha yeni kurulmuş, birbiriyle daha yeni oynamaya çalışan, birbirini maç oynayarak tanımaya çalışan bir takımız. Sürece baktığınız zaman 3 puanımız silinmeseydi ligin ikincisiydik, bu hafta Süper Lig’e çıkılsa Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak burada olacaktık. Ama belki bu da şampiyon olmamızı sağlayacak, bizim için kaybedilmiş bir şey yok diye düşünüyorum. Takımda genç arkadaşlarımız var, onlar için bu durum stres yaratabilir ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu sene Bursa’nın bütün dinamikleri olarak içeride dışarıda herkesin kenetlenip, bu seneyi şampiyon olarak bitirmemiz gerektiğini, herkesin bu bilinçte olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız, bize destek olunsun. Destek olunduğu zaman hepimiz beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok. Elbirliği ile, bütün herkese ihtiyacımız var. Kulübümüz zor bir durumda. En az Süper Lig şampiyonluğu kadar bu sene ki şampiyonluk önemli olacak, tabii ki eşdeğer değildir ama Bursaspor’un tekrar dirilişi, tekrar ayağa kalkışı için bu sene çok önemli, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Benim inancım sonsuz; bu sene Bursaspor şampiyon olup layık olduğu Süper Lig’de yer alacaktır.

Öte yandan Boluspor hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, top çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra yeşil beyazlılar, çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Burak Altıparmak takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- Selçuk Erdoğan açıklamalar

- Anıl Karaer açıklamalar